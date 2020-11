“Siamo già in ritardo secondo me. Per fare 120 milioni di vaccini in 6 mesi, bisogna prepararsi. Bisogna appoggiarsi all’esercito, alle farmacie, al volontariato”. Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, accende l’allarme sulla distribuzione del vaccino anticovid in Italia. Pfizer e Moderna stanno completando l’iter per il varo dei rispettivi vaccini, che potrebbero essere già disponibili nel giro di poche settimane. In Italia, si inizieranno a vaccinare le categorie più esposte al contagio e i soggetti più fragili. Quindi, si allargherà il processo al resto della popolazione. “Se pensiamo di vaccinare tutta questa gente appoggiandoci solo ai dipartimenti di prevenzione ci mettiamo 5 anni”, dice Bassetti a DiMartedì.

