“La toppa è peggio del buco. Era meglio stare zitti”. Matteo Bassetti non fa sconti ad Andrea Crisanti dopo le dichiarazioni sul vaccino contro il covid. Il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera di Padova ha ribadito che non si sottoporrebbe al vaccino a gennaio in assenza di dati. Bassetti, in collegamento con Tagadà, ha affondato il colpo. “Tutti dobbiamo impegnarci per la campagna vaccinali che partirà tra un mese. Non si fa l’interesse del paese instillando il dubbio in un paese che, in materia di vaccini, è già scettico”, ha detto Bassetti direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

