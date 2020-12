“Ho fatto il vaccino” anti coronavirus “e sono molto contenta e grata all’ospedale Niguarda di Milano per questa possibilità che mi è stata data. Mi sento di rassicurare le persone e il messaggio che vorrei far passare è di vaccinarsi. Fatelo anche per chi non c’è più”. E’ l’appello di Adele Gelfo, 50 anni, operatrice sociosanitaria (Oss) in corsia all’ospedale Niguarda di Milano da quasi 30 anni ormai (“raggiungo il traguardo il 10 giugno del 2021, era il 1991 quando è iniziato tutto”), oggi fra i primi 7 vaccinati nel V-Day lombardo all’ospedale Niguarda di Milano. Adele che ha vissuto la prima e la seconda ondata di Covid-19 dai reparti ‘trincea’, la Terapia intensiva e sub-intensiva, si descrive “felice” dopo l’iniezione scudo.

