In Italia sono ben 87% le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid, una percentuale altissima (e che tende ad aumentare, considerando la costante vaccinazione quotidiana di migliaia di italiani). Purtroppo però non tutti lo sono, per un motivo o per un altro.

Fra le persone che hanno deciso di non farsi il vaccino c’è Mietta, che proprio questa settimana è stata contagiata ed è finita in isolamento. Il caso è esploso a Ballando con le Stelle e Selvaggia Lucarelli ha ovviamente cavalcato l’onda attaccando apertamente la cantante. Mietta ha tentato di giustificarsi parlando di non ben identificati problemi di salute che le impedirebbero di inocularsi il vaccino ed ha anche minacciato querele. Parole a cui Lucarelli ha così replicato:

“Minacciare azioni legali per una domanda è una reazione piuttosto scomposta, ma nel caso si rivolgesse a me sarò pronta a difendermi dal reato contestato. Il famoso reato di domanda”.

Milly Carlucci: “Per legge dobbiamo chiedere il green pass, non il vaccino”

Ora a dire la sua è stata anche Milly Carlucci che ha dichiarato che per legge lei è costretta a chiedere a tutti i partecipanti il green pass. Se questo poi è frutto di un regolare vaccino o di un tampone, non può saperlo (né chiederlo).

“Secondo la legge attuale, il green pass è l’unico strumento che serve per accedere ai luoghi collettivi. Non è possibile, per motivi di privacy, indagare sull’origine del green pass, che può nascere dalla vaccinazione o, per chi non è vaccinato, da un tampone ogni 48 ore. Ma noi non possiamo sapere chi è vaccinato e chi no”.

Mietta sabato sera non sarà a Ballando con le Stelle. La scelta di non vaccinarsi le è costata già due puntate.