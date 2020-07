“Il report di Lancet è il primo risultato veramente importante pubblicato su questo candidato vaccino”. Lo spiega su ‘La Repubblica’ Matteo Liguori, amministratore delegato della Irbm di Pomezia, la società che in partnership con l’Università di Oxford ne ha prodotto le prime dosi per la sperimentazione clinica, secondo il quale ora occorre attendere i risultati della fase 2-3, “con tutta probabilità dopo l’estate, auspicabilmente tra settembre e ottobre”. Il report su Lancet “dimostra che è sicuro e stimola la creazione di anticorpi in oltre il 90 per cento dei casi. Con una doppia somministrazione, si arriva al 100 per cento. Per sapere se e per quanto ci protegge dal virus, dobbiamo aspettare i risultati della fase 2-3 della sperimentazione, attualmente in corso nel Regno Unito, in Brasile e in Sudafrica”.

