“Noi partiremo nel Lazio il 13 dicembre con le prenotazioni per il vaccino dei bambini tra i 5 e gli 11 anni”. Lo annuncia Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1. L’assessore ricorda che ci “sono 78 mini-hub con particolare accoglienza” già predisposti per la vaccinazione dei bambini con la presenza anche di “clown che possono alleviare e alleggerire un po’ la tensione”.

Si potranno prenotare le vaccinazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) in una apposita sezione rappresentata dal logo disegnato da due bambini Chiara e Valerio dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. “Per prenotarsi in uno dei 78 hub dedicati basterà che i genitori inseriscano i dati della tessera sanitaria”, prosegue.

“La campagna – prosegue – verrà accompagnata da una intensa attività di comunicazione. Sui canali social di ‘SaluteLazio’ verranno messe a disposizione le 13 Faq preparate dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con le società scientifiche di pediatria. La campagna si articolerà anche con dirette Facebook con gli esperti e con dei video esplicativi. Il nostro obiettivo è mettere le famiglie nelle massime condizioni di serenità e con il maggior livello di informazione scientifica disponibile, affinché possano far svolgere le vaccinazioni in assoluta tranquillità”.