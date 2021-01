“AstraZeneca ha annunciato di essere pronta a produrre tre miliardi dosi nel 2021. Io credo che i circa 50 milioni di vaccini destinati all’Italia potranno arrivare tutti entro giugno” a patto, certo, che l’autorizzazione della European medicines Agency arrivi in fretta. A sostenerlo, in un’intervista a ‘La Stampa’, è Piero Di Lorenzo, presidente e ad della Irbm di Pomezia, il centro di ricerca che in collaborazione con l’Università di Oxford ha sviluppato il vettore virale del vaccino prodotto dalla multinazionale anglo-svedese. “Tutti i documenti richiesti dall’Ema – rileva Di Lorenzo – sono stati forniti, ma l’Ema ha diritto a chiedere ulteriori approfondimenti in qualsiasi momento”.

Fonte