“Arriveranno prima 9.750 dosi in Italia, solo quelle che somministreremo simbolicamente domenica prossima, 27 dicembre. Nella settimana successiva, da lunedì 28, speriamo nei primi giorni della settimana, contiamo di proseguire la vaccinazione, la prima fase di quella di massa. Pfizer ha assicurato che in quella settimana arriveranno altre 450 mila dosi, portate direttamente dall’azienda nei 300 punti somministrazione scelte con regioni e province autonome”. A dirlo, durante una conferenza stampa, il commissario Domenico Arcuri.

“Non ci saranno corsie preferenziali, arriverà il turno per tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi. – ha spiegato il commissario – Useremo tutte le modalità di comunicazione, da quelle tradizionali a quelle più innovative, ma chiediamo agli italiani di non agitarsi, di non appellarsi, di non cercare scorciatoie. Tutti sapranno per tempo dove andare a farsi il vaccino e quando”.

Il caso siringhe

Arcuri è intervenuto anche sulla questione delle siringhe, dopo che nei giorni scorsi c’erano state polemiche sull’acquisto di quelle necessarie per la campagna di vaccinazione. “Le vaccinazioni saranno effettuate con aghi, siringhe e diluente che abbiamo acquistato e che stiamo distribuendo – ha precisato Arcuri – Sul sito di Aifa sono già pubblicate le domande più frequenti sulle modalità di somministrazione che consiglio di andarsi a leggere. Ne leggo solo una che specifica come le siringhe saranno monouso, quindi non verranno riutilizzate. Quindi vi dico che il presunto giallo può dirsi già archiviato. Tanto rumore per nulla e, aggiungo, per fare questo mestiere ci vuole tanta pazienza”, ha concluso.

La campagna per la vaccinazione

Una volta di più è stato poi sottolineata l’importanza di una vaccinazione di massa per cui , ha annunciato Arcuri, “da fine gennaio inizieremo una campagna di comunicazione molto invasiva e speriamo molto persuasiva sulle vaccinazioni. Avremo un call center, un sito. Soprattutto le persone fragili dovremo contattarle noi e con il sistema sanitario regionale con tessera sanitaria e altri strumenti potremo raggiungerli”.

“Sono circa 19.400 medici e altri sanitari” che si sono candidati per il reclutamento della campagna vaccinale, ha detto poi, “un risultato davvero confortante, speriamo iniziare presto le selezioni”. “Non so se tutte le regioni riusciranno a fare le vaccinazioni il 27. So che il vaccino Pfizer può stare 4 giorni a certe temperature, quindi entro il 30 va fatto, ma credo che accadrà prima”



“L’approvazione di un vaccino in soli 10 mesi dalla pubblicazione delle sequenze del genoma del virus è un risultato straordinario della scienza contemporanea – ha detto Arcuri -di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi. E dobbiamo essere riconoscenti alle migliaia di scienziati e ricercatori che nei centri di ricerca e nei laboratori nel mondo hanno contributo a questo straordinario risultato”.

L’andamento dei contagi

A proposito dell’andamento dei contagi, il commissario straordinario ha osservato: “In base ai dati odierni si conferma che la tendenza dei contagi è in calo da 30 giorni e che la curva resta congelata”. Rimane sostanzialmente stabile “la distribuzione dei positivi: il 95,5 per cento è in isolamento domiciliare, il 4,1 per cento è ricoverato negli ospedali, ed ogni giorno sono meno, e lo 0,4 per cento in terapia intensiva”. Arcuri ha poi sottolineato che “oggi abbiamo un’altra buona notizia, ovvero che il rapporto fra contagiati e tamponi è pari al 7,9 per cento e non era cosi basso da oltre 60 giorni, dal 20 ottobre”. Tuttavia ha raccomandato prudenza: “Non dobbiamo e possiamo permettere che arrivi la terza ondata, né possiamo e vogliamo iniziare la campagna di vaccinazione in piena recrudescenza della pandemia”.