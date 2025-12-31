Vaccino antinfluenzale gratuito in farmacia in Veneto

La Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha deciso di estendere la gratuità della vaccinazione antinfluenzale nelle farmacie che offrono il servizio a tutta la popolazione maggiorenne. Ciò è stato fatto in considerazione dell’elevato picco di circolazione del virus influenzale registrato nelle ultime settimane.

La vaccinazione sarà disponibile a partire dal primo gennaio e fino ad esaurimento delle scorte acquistate da Azienda Zero. L’iniziativa ha lo scopo di evitare la diffusione della variante K del virus, che è particolarmente aggressiva e colpisce anche l’apparato digerente. La Regione ha una collaborazione consolidata con le farmacie, considerate un punto di prossimità del Servizio Sanitario Nazionale, che offrono non solo farmaci, ma anche prestazioni essenziali gratuite.

I medici consigliano di vaccinarsi per ridurre il rischio di gravi complicanze, come quelle a carico del cuore e del polmone. La vaccinazione antinfluenzale può anche ridurre le sovrainfezioni polmonari da batteri come lo pneumococco e contrastare il decadimento cognitivo. Inoltre, vaccinarsi riduce l’utilizzo inappropriato di antibiotici, soprattutto tra bambini, soggetti a rischio e anziani.