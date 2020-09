Un numero record di vaccini contro l’influenza, le Regioni che trovano un accordo sulla loro distribuzione, i farmacisti arrabbiati perché non ne riceveranno abbastanza per soddisfare la domanda privata. L’Italia si avvia verso l’inizio delle campagne contro la malattia stagionale tra malumori e timori per l’effetto che farà avere un problema infettivologico con sintomi quasi sovrapponibili a quelli del Covid mentre lo stesso Covid ancora circola. Si teme che le due patologie vengano confuse, creando problemi a medici, strutture sanitarie e ovviamente cittadini.

I vaccini ordinati dalle Regioni quest’anno sono tantissimi: 16,7 milioni. L’anno scorso, per avere un termine di paragone, ne erano stati fatti 10 milioni. Ci si aspetta che il timore degli italiani e le campagne delle Asl e delle Regioni aumentino l’adesione, che negli ultimi tempi era stata bassa. Qualche amministrazione locale vorrebbe ordinare anche più lotti ma ormai è difficilissimo trovarli. Le aziende farmaceutiche ricevono richieste più alte del solito da tutti i Paesi quindi non riescono ad aumentare i rifornimenti. Qualcuno da noi sta provando anche con la Cina, ad esempio la Lombardia.

Visto che il servizio pubblico ha ordinato praticamente tutte le dosi disponibili, non ne sono rimaste per le farmacie, dove si rivolgono coloro che non ricevono il vaccino gratuitamente dalla Asl attraverso il proprio medico di famiglia. L’ordine di quei professionisti e pure le associazioni di categoria si lamentano da giorni e hanno pure fatto un incontro al ministero nel quale sembrava che un soluzione fosse vicina. Ieri però la conferenza Stato-Regioni ha chiuso l’intesa per rivedere la quota delle dosi dei vaccini influenzali da destinare al sistema territoriale. Ha fissato di consegnarne ai privati l’1,5%, che equivale a circa 250mila dosi. Troppo poche per l’ordine, Federfarma e Assofarm. “Ce ne vogliono tra 1,2 e 1,5 milioni”, protestano i farmacisti. L’anno scorso erano stati circa 800mila quelli acquistati. Quest’anno però in molte Regioni si ritiene che una volta finita la vaccinazione dei soggetti a rischio rimarrano ancora dosi a disposizione dei medici, che le potranno fare a chi non appartiene alle categorie protette.

Il presidente della conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini spiega che: “Ogni anno 800mila cittadini che non rientrano fra le categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata, si rivolgono comunque al farmacista per acquistare il vaccino a proprie spese. Poiché la raccomandazione per il vaccino anti-influenzale quest’anno è stata estesa a categorie d’età non incluse in precedenza, le Regioni hanno provveduto e stanno provvedendo ad un’acquisizione più ampia di vaccini. Per questo occorre ora un intervento redistributivo delle Regioni per renderne disponibile una percentuale minima, l’1,5 per cento, (eventualmente incrementabile dalle singole Regioni) nelle farmacie. L’unica condizione che abbiamo posto e su cui abbiamo avuto assicurazioni dal Governo è che sia assicurato comunque il quantitativo necessario per le categorie a rischio”.

Sempre Bonaccini ricorda perché quest’anno la campagna vaccinale contro l’influenza è importante. “La vaccinazione anti-influenzale sebbene non abbia una efficacia al 100% puo’ contribuire a ridurre il carico di malattie nella popolazione e ciò è ancora piu’ importante se consideriamo il caso in cui influenza e Covid-19 siano simultaneamente presenti in una comunità. Contenere il numero di casi di influenza facilita poi la diagnosi differenziale ed evita il sovraccarico del sistema sanitario”.

Il ministero alla Salute già a giugno ha fatto una circolare per dettare le regole della nuova campagna vaccinale. Ecco un vademecum basato su quel documento e su i provvedimenti regionali

Quante dosi hanno acquistato le Regioni quest’anno?

16,7 milioni ma alcune Regioni sarebbero disponibili ad aumentare la loro quota.

Quando inizia la campagna?

Si è chiesto alle Regioni di anticipare i tempi rispetto agli anni scorso. Se tutto va bene si dovrebbe partire nella prima metà di ottobre.

Fino a quando ci si può vaccinare?

Se la campagna sarà molto partecipata ci vorranno settimane a vaccinare tutti. Non sarà un problema perché il picco dell’influenza negli ultimi anni è arrivato a gennaio-febbraio.

Quanto tempo dopo l’iniezione si è coperti?

Ci vogliono 10-15 giorni perché il vaccino abbia effetto.

Per chi è raccomandato, e quindi gratuito, il vaccino?

Quest’anno l’età di chi ha diritto al vaccino, perché ritenuto fragile, è stata abbassata da 65 a 60 anni. Teoricamente si tratta di 4 milioni di persone in più da vaccinare. Alle Regioni è stata data la possibilità di raccomandare anche la vaccinazione da 6 mesi a 6 anni, opportunità sfruttata solo da alcune amministrazioni locali. Inoltre otengono il vaccino gratis anche le persone con determinate patologie di qualunque età, e chi lavora in servizi considerati essenziali, ad esempio in sanità.

Esiste l’obbligo del vaccino anti influenzale?

Lo ha previsto solo il Lazio in un’ordinanza del 17 aprile nella quale si rende obbligatoria la vaccinazione contro influenza e pneumococco per gli over 65 e per tutto il personale sanitario. Il Tar ha respinto delle richieste di sospensiva di quell’atto di recente.

Quale è stata la copertura dell’anno scorso?

Tra gli over 65 di circa il 55%.

Qual è l’obiettivo della campagna vaccinale di quest’anno?

Secondo l’Oms per avere una buona copertura che abbassi nettamente la circolazione del virus bisogna raggiungere almeno il 75% delle persone a rischio. La diffusione ideale però è considerata quella del 95%, impossibile da raggiungere.

Chi somministra il vaccino?

Come sempre i medici di famiglia ma anche le strutture Asl. In certe regioni sono stati coinvolti anche i pediatri.

Quanto costa il vaccino in farmacia?

Il prezzo, a seconda delle marche, non dovrebbe superare i 25 euro.