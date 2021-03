“Ad oggi sono 511mila le dosi” di vaccino antiCovid “somministrate su 581mila consegnate” in Puglia. “Più di questo non possiamo fare. L’appropriatezza della vaccinazione sui grandi numeri è chiarissima: abbiamo vaccinato chi doveva essere vaccinato”. Lo ha detto durante il Consiglio regionale l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco.

“Quello che mi sento di dire – ha proseguito – è che in questo momento la Puglia è la regione italiana in testa al livello di implementazione del piano vaccini. Noi abbiamo un’implementazione vicina al 90 per cento, siamo primi insieme alla Campania rispetto alle dosi di vaccini consegnate. A fronte di 200mila vaccini somministrati a operatori sanitari, 40mila, cioè appena il 17% è stato somministrato a operatori non sanitari”.

“La campagna – ha aggiunto – ha portato in breve tempo alla vaccinazione di tutte queste categorie. Noi oggi abbiamo praticamente vaccinato tutti gli operatori degli ospedali, tutte le strutture. I medici di medicina generale, quelli che non hanno rifiutato la vaccinazione, sono tutti vaccinati. Le Rsa sono completate. In questo momento – ha concluso – noi abbiamo più di 23mila vaccini somministrati nelle Rsa e quindi questa prima fase è stata completata”.