Martedì dovrei fare il vaccino ma ho molta paura perché ho dei noduli al seno uno fatto analizzare risultato Fibrosi stromale. Mi è stato detto che raramente questi noduli diventano maligni mi chiedevo se il vaccino covid può interferire sulla natura del nodulo.

Risponde Annamaria Molino, docente presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, già Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica e del Gruppo Senologico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona:

Gentile signora,

condivido le informazioni che le hanno dato sulla sua lesione al seno. La vaccinazione anti COVID non porta a nessun aumento di rischio di neoplasie. Quindi faccia tranquillamente la vaccinazione e controlli il seno come le hanno consigliato: sono due storie diverse che non si intersecano tra loro.