E’ stata tra i primi medici in Puglia ad aderire alla campagna di vaccinazione anti-Covid, prenotandosi sul portale internet attivato venerdì 18 dicembre dalla Regione: la professoressa Maria Chironna, epidemiologa e responsabile del Laboratorio Covid del Policlinico di Bari, ha pubblicato su Facebook la foto del modulo compilato e dell’avvenuta accettazione per lanciare il messaggio che vaccinarsi è “fondamentale”.

“Perché i vaccini sono sicuri ed efficaci e dare l’esempio è importante. In questo momento è un privilegio ma anche un dovere. L’auspicio è che possano essere presto disponibili per tutti”, spiega.

In Puglia saranno circa 95mila le persone che potranno essere vaccinate per prime a gennaio, si tratta di operatori sanitari, dipendenti di Asl e ospedali, ospiti e collaboratori delle Rsa. Il vaccino, però, verrà somministrato su base volontaria, per questo motivo la Regione ha attivato un portale per la prenotazione e registrazione: basta compilare un modulo online che ha lo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse.