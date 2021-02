ROMA – In due regioni italiane, Lazio e Campania, è partita questa mattina, nonostante la diminuzione delle consegne Pfizer, la campagna di vaccinazione degli ultraottantenni. E i problemi si sono subito appalesati. Sono 3 mlioni e 997 mila gli over 80 nel Paese, il 6,5 per cento della popolazione italiana.

Nel Lazio oggi da mezzogiorno

Nel Lazio, all’indirizzo indicato, dalla mezzanotte compariva una schermata fissa della Regione e di “Salute Lazio”. Si leggeva: “Il sistema sarà attivo da lunedì 1° Febbraio”. Non era specificata l’ora. E poi: “In attivazione il portale della Regione Lazio per prenotazione della vaccinazione anti covid-19 per over 80”. Da lì, però, non si riusciva a procedere. L’accesso, come si può vedere adesso dal sito Salute Lazio, è stato spostato alle ore 12 “per un problema tecnico”. Molti, infatti, avevano provato l’accesso dalle prime ore e, ancora, a partire dalle sette di mattina. Il numero di assistenza ala prenotazione, 06-164161841, è difficilmente raggiungibile. E’ contattabile, invece, il numero verde 800118800, riservato alle persone over 80 con motivi accertati di non autosufficienza.

Sono oltre 400.000 gli ultraottantenni nel Lazio: l’assessore Alessio D’Amato ha assicurato che per questa campagna saranno coinvolti i medici di Medicina generale, la rete dei 20 hub e dei 60 ospedali spoke. La campagna vaccinale nel Lazio è già slittata di una settimana. Ora le prenotazioni saranno aperte fino al 31 marzo. “

Come spiegano le indicazioni del sito "Salute Lazio", chi intende vaccinarsi dovrà seguire la procedura online, per la quale è sufficiente utilizzare il proprio codice fiscale (rintracciabile anche sulla tessera sanitaria). La prenotazione potrà essere effettuata da un parente o un conoscente. Le vaccinazioni vere e proprie prenderanno il via l'8 febbraio.

Successivamente, per il vaccino si potrà scegliere uno degli ottanta punti di somministrazione diffusi sul territorio regionale, con la prima fascia oraria disponibile: in automatico con la prima prenotazione del vaccino si prenota anche la seconda, sempre nello stesso punto di somministrazione. L’accesso ai punti vaccinali avverrà solo con il codice di prenotazione. “E’ fortemente sconsigliato”, sottolinea l’Unità di crisi regionale, “recarsi ai punti senza la prenotazione”. In alternativa, sempre da oggi si potrà chiedere la dose al proprio medico di medicina generale (Mmg), in questo caso la prenotazione sarà gestita direttamente dal sanitario di famiglia e la somministrazione avverrà nel suo studio o in studi aggregati. Il vaccino sarà distribuito ai medici di Medicina generale che aderiscono alla campagna vaccinale attraverso i venti hub ospedalieri per garantirne la catena del freddo.

In Campania prenotazioni da sabato

In Campania le prenotazioni sono possibili da sabato 30 gennaio, a questo link, sempre utilizzando il codice fiscale. Le convocazioni dei primi prenotati partiranno invece nei prossimi giorni. Alle 19 di ieri sera c’erano già state 22.700 prenotazioni, sulla piattaforma manca, tuttavia, una voce per indicare chi, per condizioni di salute, non può muoversi dal proprio alloggio. La seconda fase della vaccinazione destinata agli ultraottantenni scatterà nella seconda settimana di febbraio.

Il calendario delle altre regioni

In Emilia Romagna l’inizio delle prenotazioni è previsto a cavallo tra la prima e la seconda metà di febbraio. In Friuli Venezia Giulia è annunciato per il 9 febbraio. In Piemonte per la seconda settimana di febbraio. In Liguria si partirà dalla terza settimana, come ha detto il presidente Giovanni Toti. La Regione Sicilia ha assicurato che immunizzerà tutti gli over 80 entro fine mese, ma al momento non si conosce una data certa per l’inizio della campagna. Le altre regioni non hanno ancora fatto pervenire alcuna comunicazione.

I ritardi nelle consegne da parte di Pfizer e Moderna, e la raccomandazione di non utilizzare il vaccino Astrazeneca sopra i 65 anni, sta complicando i piani regionali vaccinali.