Il vaccino di Chiara Ferragni che ha mandato in tilt i boomer

La vaccinazione anti Covid continua senza sosta in tutte le regioni italiane ed il vaccino fatto da Chiara Ferragni ha alzato un polverone senza precedenti perché alcuni No-Vax ed alcuni complottisti l’hanno accusata di aver finto di esserselo fatto.

La stessa Chiara, dopo aver ricevuto la prima dose, aveva sensibilizzato i propri follower in merito alla vaccinazione consigliando a tutti di farlo: “È un momento così emozionante. Sembrava così lontano, ma finalmente ho ricevuto la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Mi raccomando vaccinatevi tutti. È l’unico modo per uscire dall’incubo. Io sono stata bene. Ho avuto solo un po’ di dolore al braccio“.

Parole che sono state messe in dubbio, come già scritto, da alcuni complottisti che l’hanno accusata di aver finto di essersi fatta il vaccino perché nella foto pubblicata su Instagram l’iniezione è sul braccio sinistro, mentre nelle storie il cerotto sarebbe sul braccio destro. I boomer che scoprono la funzione effetto specchio della fotocamera frontale. Meraviglioso.

“Mi sento completamente normale dopo il vaccino” – ha esordito Chiara Ferragni dopo la polemica – “Mi fa ridere che tantissimi complottisti abbiano sostenuto che abbia fatto finta di fare il vaccino, perché in un video sembrava che avessi il cerotto su un braccio diverso. Primo: siete fuori. Secondo: l’ho fatto sul braccio sinistro, semplicemente la telecamera quando la uso frontale come adesso inverte l’immagine. Ho fatto il vaccino sul braccio sinistro, quello dove non ho il tatuaggio dei leoni“.

Ovviamente sottoscrivo le parole di Chiara Ferragni: il vaccino è essenziale, vacciniamoci tutti.

