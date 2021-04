Corse gratuite in monopattino o bici elettrica per andare a fare il vaccino. E’ l’iniziativa della società Helbiz a Bari e altre 14 città italiane (Cesena, Ferrara, Latina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pescara, Pisa, Ravenna, Roma, Torino e Verona) dove è attivo il servizio di sharing. Helbiz, in accordo con la Struttura Commissariale per l’emergenza epidemiologica, offre così il suo sostegno per la campagna vaccinale in corso contro l’epidemia Covid-19, con 100mila corse gratuite a tutti coloro che dovranno recarsi nelle apposite strutture per ricevere il vaccino.

Ogni utente potrà avvalersi di due corse gratuite da 20 minuti con un mezzo elettrico in sharing per andare al centro vaccinale e tornare a casa. Per poter usufruire del servizio, attivo fino al 30 settembre 2021, in previsione dell’apertura anche alle fasce di età più giovani, sarà sufficiente scaricare l’app di Helbiz e compilare il form online al link www.helbiz.com/campagnavaccinale, allegando la conferma della convocazione per la somministrazione del vaccino. Entro 72 ore l’utente riceverà una mail di conferma che garantirà l’accesso gratuito al servizio.