Terza dose da subito a over 80 e ad ospiti delle Residenze sanitarie assistite, anche se meno anziani, e decisione ancora rinviata per i medici e il personale sanitario.

Questa la valutazione del Comitato tecnico scientifico che ha sciolto solo in parte gli interrogativi posti dal ministero della Salute sul target per il quale prevedere la dose booster di vaccino. Nelle prossime ore sono attese le linee guida del ministero della Salute con una nuova circolare che servirà alle Regioni per organizzare le nuove somministrazioni per le quali c’è ampia disponibilità di vaccini Pfizer e Moderna, gli unici che saranno utilizzati.

Prima di prendere una decisione sulla terza dose al personale sanitario, i tecnici del Cts preferiscono aspettare le valutazioni delle agenzie regolatorie. L’Aifa si era già espressa favorevolmente quantomeno per i sanitari più esposti ma non c’è ancora univocità di vedute sull’opportunità di prevedere il nuovo richiamo per tutti o se, invece, riservarlo soltanto a chi ha superato una certa età o a chi presenta fragilità.

Nessun dubbio invece sulla necessità della terza dose per gli anziani la cui risposta immunitaria è naturalmente più debole. Gli over 80, per altro, hanno cominciato a essere protetti tra gennaio e febbraio e dunque, passati sei mesi, la protezione si è ulteriormente abbassata. Per loro le Regioni potranno già aprire le prenotazioni una volta ultimate le fasce dei più fragili. Nuovo giro di somministrazioni nelle Rsa, anche per gli ospiti che hanno meno di 80 anni. La valutazione dei tecnici del Cts è che si tratta comunque di persone che vivono in un contesto particolarmente rischioso e che quasi sempre presentano fragilità per altre patologie.