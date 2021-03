Il ministro della Salute Roberto Speranza è ottimista sulla produzione del vaccino anti-Covid made in Italy Reithera. “Siamo fiduciosi possa essere pronto entro l’autunno”, ha detto Speranza in conferenza stampa con Mario Draghi a Palazzo Chigi, “e nel frattempo vanno avanti gli accordi con le case farmaceutiche” per la produzione in Italia.

Il ministro ha fatto poi il punto sulla somministrazioni di questi ultimi giorni: “Sono state 238mila le somministrazioni di vaccino due giorni fa e 243mila ieri. Sono dati in crescita significativa che tendiamo a migliorare ancora. Entro fine marzo attendiamo 4 milioni di dosi – ha aggiunto – mentre saranno 50 milioni le dosi attese nel secondo trimestre e 80 milioni nel terzo trimestre. Del vaccino monodose di Johnson&Johnson saranno consegnate 7,3 milioni di dosi nel secondo trimestre e 15,9 milioni nel terzo”.

Vaccinato 70% sanitari e personale Rsa

Dalle tabelle pubblicate dal governo con i dati sulla campagna vaccinale aggiornati a questa mattina emerge che quasi il 75% del personale sanitario e quasi il 70% degli ospiti delle Rsa sono stati vaccinati con entrambe le dosi. In particolare, il personale sanitario che ha ricevuto le due dosi del vaccino è del 74,87% mentre la prima dose è stata inoculata all’86,24%. Percentuale, quest’ultima che sale al 100% in quattro regioni – Lazio, Lombardia, Sardegna e Veneto – e nella provincia autonoma di Trento. Quanto agli ospiti delle Rsa, sono invece il 69,65% del totale quelli che sono immunizzati e che dunque hanno ricevuto entrambe le dosi, mentre la percentuale di chi ha avuto solo un’inoculazione è dell’86,92%.