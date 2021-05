“SARA’ molto probabile una terza dose dei vaccini”. A dirlo il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro: “La situazione è in costante miglioramento, la combinazione delle misure di distanziamento sociale con la progressiva crescita della vaccinazione ci ha dato questo risultato. Dobbiamo continuare a essere prudenti, ma già tre Regioni hanno numeri da fascia bianca ed è prevedibile che, settimana dopo settimana, se ne aggiungeranno altre. Dobbiamo però monitorare le varianti”.

Per Brusaferro “La possibilità di somministrare il vaccino di Pfizer ai 12-15 anni ci consentirà di mettere in sicurezza le scuole medie e superiori” sottolineando “questo è però un momento delicato e dobbiamo muoverci in modo progressivo. Vero è che il numero dei vaccinati sta crescendo, ma è importantissimo, laddove è raccomandato, continuare a usare la mascherina. Procedendo in questo modo possiamo riconquistare sempre nuovi livelli di libertà. Siamo ancora in una fase di transizione. Ciò che possiamo dire – aggiunge – è che ci troviamo di fronte a scenari di progressivo miglioramento, e questo è molto positivo”.

Poi l’incognita varianti: “Ad oggi la variante inglese di fatto in Italia è dominante. Abbiamo registrato la presenza, sia pure in misura minore, della brasiliana, della sud-africana e della nigeriana. Per l’indiana abbiamo qualche segnalazione, ma sono in gran parte collegati a rientri dal paese asiatico”. Perché è stato deciso di rilasciare il green pass già dalla prima dose, dopo 15 giorni? “Gli studi hanno rilevato che già a 15 giorni dalla prima dose inizia a svilupparsi in modo significativo la risposta immunitaria che cresce col passare delle settimane e si completa con la seconda dose. Poi, certo, tutti dobbiamo essere consapevoli, anche alla luce degli ultimi dati, che il vaccino è estremamente efficace nel proteggerci dal decesso e dalla necessità di ricovero, ma esiste, per quanto notevolmente bassa, la possibilità di infettarsi nonostante il vaccino, per questo diciamo anche che è importante continuare a rispettare le misure, anche dopo l’iniezione”.