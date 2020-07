“Il piano nazionale per la prevenzione vaccinale e la legge sull’obbligatorietà scolastica hanno funzionato benissimo. Inoltre con l’emergenza Covid abbiamo perso numerose vaccinazioni e dunque occorre accelerare per recuperarle. Ecco perché non ritengo sia opportuno modificare l’obbligo” per nessuna delle 10 immunizzazioni necessarie alla frequenza scolastica. Lo afferma all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e docente di Igiene all’Università Cattolica, in merito alla legge del 2017, voluta dall’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, secondo cui l’obbligatorietà di 4 delle 10 vaccinazioni (morbillo, rosolia, parotite e varicella) possa essere rivista ogni tre anni, in base ai dati epidemiologici e alle coperture vaccinali raggiunte.

Fonte