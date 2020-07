Relativamente alle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate ci troviamo in questo momento alla fine di un triennio dell’obbligo vaccinale per andare a scuola che ha portato le coperture a crescere. “Per quanto riguarda l’effetto di questa emergenza pandemica sulle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate – ha spiegato all’Adnkronos Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute – non abbiamo ancora dati esaustivi a livello nazionale. A breve pubblicheremo quelli relativi al 2019, ma stiamo immaginando di realizzare una sorta di survey molto rapida, in modo di avere in anticipo anche i dati relativi ai primi sei mesi del 2020 per verificare gli effetti della pandemia”.

Fonte