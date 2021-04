ROMA – È stata raggiunta la quota di quasi 500 mila vaccinazioni in un giorno in Italia, obiettivo fissato dal commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo. Dai dati del sito ufficiale del governo, infatti, risulta che ieri sono state somministrate 497.993 dosi, dato che potrebbe essere aggiornato al rialzo nelle prossime ore.

Speranza ringrazia medici e infermieri

Un obiettivo salutato con entusiasmo dal ministro della Salute Roberto Speranza, che su Facebook ringrazia per il loro impegno uomini e donne della sanità: “Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio sanitario nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili”.

Gelmini: “Accelerazione in poche settimane”

Soddisfatta anche Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie: “In poche settimane la campagna di immunizzazione della popolazione ha registrato un’importante e costante accelerazione. Faccio i miei complimenti al generale Figliuolo e al capo della protezione civile cCurcio per questo decisivo traguardo. E ringrazio gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, i farmacisti, per il loro prezioso e indispensabile lavoro. Avanti così”.