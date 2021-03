Intervenire per potenziare la capacità di risposta dei singoli territori, in particolare nella distribuzione e somministrazione dei vaccini, anche in vista del prossimo incremento di dosi disponibili. È quanto è stato deciso nel corso del Comitato operativo della Protezione Civile convocato dal capo Dipartimento Fabrizio Curcio d’intesa col Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Nel corso della riunione si è fatta una “ricognizione puntuale” di quanto fatto finora dalle Regioni anche con l’obiettivo di garantire un’efficiente pianificazione e valutare su quali ambiti intervenire.

Il tavolo ha visto la partecipazione delle strutture regionali di Protezione civile, dei referenti sanitari locali e di tutte le componenti del servizio nazionale, anche in videocollegamento. “Nel corso dell’incontro sono state definite le attività e le azioni di raccordo tra le diverse strutture coinvolte. In particolare è stata ribadita la necessità di rafforzare in ogni regione tavoli di coordinamento tra referenti sanitari e di protezione civile i quali, con l’ausilio della struttura commissariale e del dipartimento della protezione civile, potranno fornire un quadro di sintesi delle singole realtà regionali” si spiega in una nota. “Proprio la ricognizione puntuale delle attuali attività messe in campo dalle regioni potrà garantire un’efficiente pianificazione e valutazione degli ambiti su cui intervenire per potenziare la capacità di risposta dei singoli territori, in particolare nella distribuzione e somministrazione dei vaccini, anche in vista del prossimo incremento di dosi disponibili”.