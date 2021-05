Oggi pomeriggio la Cts, Commissione tecnico scientifica di Aifa, si riunisce per discutere dell’allargamento dell’uso di Pfizer anche a chi ha tra i 12 e i 15 anni. L’esito dell’incontro è scontato, arriverà un via libera da parte dei tecnici, che così confermeranno quanto detto la scorsa settimana da Ema, l’agenzia europea. E del resto la presa di posizione della Commissione di esperti è già stata anticipata sia dal presidente che dal direttore, Giorgio Palù e Nicola Magrini, cioè dai due vertici di Aifa che si danno battaglia dentro e fuori l’agenzia, anche a colpi di dichiarazioni sui media.

Con il via libera le Regioni potranno vaccinare circa 2,3 milioni di adolescenti. Se ne occuperanno, come ha detto il ministro alla Salute Roberto Speranza, i pediatri di libera scelta. Ma il lavoro coinvolgerà anche i medici di famiglia, che assistono una parte di quei giovani. Teoricamente si potrà partire già da domani, anche se non sarà facile per le Regioni muoversi subito, sia per questioni organizzative che per questioni legate alla disponibilità delle dosi. Il commissario straordinario per l’emergenza, generale Francesco Figliuolo, ha chiesto alle Regioni di proteggere prima dell’inizio della scuola il maggior numero possibile di studenti. Quindi l’idea è di vaccinare tutti coloro che hanno dai 12 ai 19 anni, o comunque che frequentano le medie e le superiori.

La prima autorità regolatoria ad aprire all’uso di Pfizer per gli adolescenti è stata la statunitense Fda, che ha poi dato la sua autorizzazione in via emergenziale l’11 di maggio. Adesso sta anche valutando gli studi clinici per decidere se abbassare ulteriormente l’età delle persone vaccinabili, cioè se fare le somministrazioni anche ai bambini.