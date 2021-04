Per essere ancora più convincente, conoscendo l’attenzione che il presidente della Regione mostra verso il mondo del turismo, ha provato a lanciare l’idea delle « Cinque Terre Covid Free » . Un messaggio potente da diffondere in giro per il mondo in vista dell’estate, dopo una primavera senza lo straccio di un ospite.

Ma Giovanni Toti ancora una volta ha risposto picche al sindaco di Monterosso Emanuele Moggia. Da settimane, ormai, il primo cittadino e presidente della Comunità del Parco delle Cinque Terre chiede di poter usare i volontari reclutati sul proprio territorio per procedere il più spedito possibile con le vaccinazioni anti Covid. Risparmiando tempo e denaro pubblico.

Moggia però si è sentito rispondere via WhatsApp dal presidente che «la Liguria va avanti insieme, o si apre tutto o niente » . E poi, nei suoi aggiornamenti quotidiani, Toti ha precisato: « Anche i sindaci che pensano alla vaccinazione del loro intero paese, come il sindaco di Monterosso, devono sapere che non si può fare. Un settantenne di Monterosso sarà vaccinato quando saranno vaccinati i suoi coetanei a Genova, e via via proseguendo così, per fasce d’età».

Ma per Moggia il punto non è questo: « Io non ho mai chiesto di saltare la fila, di non rispettare le fasce di età stabilite in tutta la Liguria. Dico soltanto che qui abbiamo a disposizione dieci persone fra medici e infermieri, gente che lavora nella sanità nelle Cinque Terre, o in Lombardia e Piemonte, disposta a dare il proprio contributo. Ci sono anche professionisti in pensione, felici di fare la loro parte. Tutti lavorerebbero gratuitamente, negli ambulatori e negli spazi che abbiamo già messo a punto per la vaccinazione degli over 80».

La questione per il sindaco incrocia per forza di cose il tema del ” modello” di sanità misto pubblico- privato che ha messo insieme la Regione Liguria: « Se c’è bisogno del privato, e badi bene che non ho niente in contrario perché siamo di fronte a una pandemia e tutti devono fare la propria parte, perché invece rifiutare l’aiuto gratuito di volontari? Se c’è bisogno di tutti, perché dire sì a chi viene legittimamente pagato e no a chi offre il proprio lavoro gratuitamente?».

Va detto che proprio ieri, dopo la presa di posizione del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini contro il piano di creare isole italiane Covid Free sul modello della Grecia, da Roma è arrivato l’alt a “favoritismi vaccinali” per le mete turistiche più rinomate: « Lo ripeto, non vogliamo passare davanti agli altri – assicura Moggia ma sono sicuro che se potessimo contare sulle nostre forze, pur rispettando i tempi bruceremmo le tappe e per giugno potremmo dire di avere davvero le Cinque Terre Covid Free. Penso alle famiglie che vivono di turismo, agli albergatori e ai ristoratori, ai titolari di stabilimenti balneari. Invece si preferisce mandare a Sarzana o Spezia centinaia di persone, con appuntamenti magari presi più in avanti nel tempo».

Moggia cita anche una delle realtà più avanti di tutte nella campagna vaccinale, il Regno Unito. Dove oltre al servizio sanitario nazionale e all’esercito sono scesi in campo 80mila volontari: «Il punto su cui puntare credo sia la sussidiarietà vaccinale. Se ci autorizzassero, potremmo ” risolvere” nel nostro piccolo un problema alla Regione, e di conseguenza al Paese. Tutti potrebbero fare la propria parte».

Un modello che la Regione Liguria sta a poco a poco abbandonando: perché solo i grandi hub come quelli genovesi della Fiera o di San Benigno fanno grandi numeri, e per le difficoltà nel trasportare e conservare grandi quantità di vaccini. Toti ha detto chiaro e tondo che « per fare ancora meglio potevamo puntare da subito sui grandi hub centralizzati, anziché portare il vaccino sul territorio più vicino possibile alle famiglie».

« Posso ancora capire il problema per il siero Pfizer, non per Moderna e soprattutto AstraZeneca», risponde Moggia. A Monterosso vivono circa 1500 persone. Fra queste, ne restano da vaccinare più o meno 1200. Come tutta la Liguria, gli anziani sono molti. Se poi si aggiungono le altre perle delle Cinque Terre, si arriva a 4000 anime: «Sarebbe davvero uno sforzo minimo, che però garantirebbe un grande beneficio. Invece ho trovato sempre porte chiuse. E’ da febbraio che ci provo invano».