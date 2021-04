L’immunità fornita dal vaccino anti-Covid di Moderna potrebbe durare circa 7-8 mesi, in modo simile a quanto avviene per quello contro l’influenza, rendendo necessario un nuovo richiamo entro 12 mesi.

A spiegarlo è stata la stessa azienda durante la presentazione dei dati raccolti fin qui al Vaccine Day e in uno studio dell’Università del Nuovo Galles pubblicato sul sito medrXiv, dove vengono inserite le ricerche ancora non validate dalla comunità scientifica.

Secondo i suoi modelli, l’immunoprotezione dall’infezione può indebolirsi nel tempo man mano che cala il livello di anticorpi neutralizzanti e quindi un richiamo potrebbe servire entro un anno dalla seconda dose. Tuttavia, spiega l’azienda, “la protezione dalla forma grave dell’infezione potrebbe durare più a lungo”.

Sulla base dei dati finora disponibili sugli anticorpi neutralizzanti, secondo lo studio, la protezione potrebbe essere simile a quella vista contro le infezioni da influenza e coronavirus stagionali, dove è possibile una re-infezione dopo un anno dalla prima infezione ma in forma più lieve. In modo simile, dopo il vaccino antinflenzale, l’efficacia della sua protezione si stima cali di circa il 7% al mese.

La variante sudafricana e quella brasiliana, sono quelle che più mettono a rischio l’immunità data dal vaccino di Moderna nelle popolazioni ad alto rischio. Per questo l’azienda sta puntando sull’aggiunta di un richiamo per la variante sudafricana in modo da poter dare una buona copertura, e sulla realizzazione di un vaccino multivalente.

I dati sul sangue prelevato da persone immunizzate con vaccini ad Rna hanno mostrato una riduzione di 6 volte nei livelli degli anticorpi neutralizzanti contro la variante sudafricana, spiegano dall’azienda. e questo significa che la maggiore trasmissibilità delle varianti potrebbe aumentare il rischio di esposizione nelle fasce di popolazione più a rischio.

“Osservando la rapida diffusione delle varianti del SarsCov2 che destano preoccupazione – commenta l’amministratore delegato di Moderna, Stephane Bancel – crediamo che continuerà a esserci un bisogno significativo del nostro vaccino mRNA e dei nostri candidati booster delle varianti nel 2022 e 2023”. Con i suoi partner della produzione, “Moderna si impegna a sviluppare i migliori booster contro le varianti”. In particolare sta sperimentando richiami specifici per la variante sudafricana a dosaggi diversi e un richiamo multivalente che combini insieme il vaccino ora in uso con il richiamo per la sudafricana.

Entrambi sono alla fase 2 di sperimentazione. L’azienda sta inoltre sta lavorando anche ad un mix di richiami a singola dose, una serie di vaccinazioni a due dosi per gli adulti e per i bambini ma probabilmente con un dosaggio più basso.