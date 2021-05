BRUXELLES – La Commissione Ue ha avviato una seconda azione legale contro AstraZeneca. “Chiediamo all’azienda farmaceutica la consegna entro giugno delle 90 milioni dosi che sarebbero dovute arrivare alla fine del primo trimestre, visto che ne abbiamo ricevute solo 30 milioni su 120”, ha annunciato il portavoce Stefan de Keersmaecker, sottolineando che, secondo Bruxelles, “la società non ha rispettato gli obblighi del contratto”, firmato nell’agosto 2020.

Nella causa in corso tra Ue e AstraZeneca “il nostro obiettivo non è avere i soldi indietro, ma ottenere le dosi”; tuttavia, “se la casa farmaceutica non riesce a mantenere i suoi impegni, potremmo richiedere loro di pagare una sanzione”.

Per il secondo semestre, ha aggiunto il portavoce, AstraZeneca “ha promesso la consegna di 70 milioni di dosi, per arrivare a un totale di 100 milioni” di vaccini consegnati a fronte dei “120 milioni che la casa farmaceutica si era impegnata a fornire” entro marzo. Di qui l’insoddisfazione Ue nei confronti sia delle consegne effettuate finora che degli ultimi impegni presi dalla casa farmaceutica.

In questa seconda azione legale, che segue una prima causa avviata il 23 aprile scorso, la Commissione chiede ai giudici di ordinare alla società di portare a termine le consegne previste negli accordi. “Questo può accadere ad esempio con l’imposizione di sanzioni, ma l’obiettivo è che le dosi siano consegnate”, ha ribadito il portavoce.