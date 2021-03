Le dosi di vaccino anti-Covid “eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate per ottimizzare l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e le successive raccomandazioni”. Lo scrive nero su bianco il commissario straordinario per l’emergenza Covid Paolo Figliuolo che ha firmato una ordinanza della presidenza del Consiglio.

L’ordinanza serve a rendere ufficiale quello che Figliuolo aveva già anticipato durante l’intervista a “Che tempo che fa”, ospite di Fabio Fazio su RaiTre, dopo le polemiche di queste settimane sugli episodi avvenuti nei centri di vaccinazione con dosi buttate a causa delle disdette o date ad amici, parenti e ai cosiddetti “furbetti del vaccino”.

“Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato. Questo bisogna fare” aveva detto il commissario straordinario all’emergenza.