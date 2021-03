BOLOGNA – Dall’Emilia-Romagna arriva un secco “no” all’idea di una regia unica per prenotare i vaccini, anche affidandosi al portale di Poste. L’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini è chiaro: “Il sistema di prenotazione che abbiamo è efficace, capillare, strutturato e sta rispondendo al meglio. Non snobbiamo nessun tipo di proposta ma ad oggi la situazione è sotto controllo”. Licia Petropulacos, direttrice generale dell’assessorato, già membro del Cts, aggiunge: “Se cambiassimo oggi il software, obbligheremmo tutte le persone che stanno vaccinando molto bene a imparare uno strumento diverso. In tutta franchezza, non si può cambiare tutto in piena campagna vaccinale, dal punto di vista gestionale sarebbe da irresonsabili. Dovremmo fermare la macchina per un mese. Poste è venuta a presentarci il suo software”, aggiunge, ma l’interlocuzione è avvenuta con “persone non specificatamente preparate al tipo di prodotto che stavano mettendo in campo. Noi abbiamo un prodotto che funziona”.

Panchinari, ma non il primo che passa

“Non dobbiamo sprecare dosi”, aggiunge Donini, durante una conferenza stampa per spiegare l’andamento dell’epidemia e della campagna vaccinale. “Abbiamo instaurato un sistema di ‘riservisti’, ai quali vengono somministrate le dosi che rimangono e che possono raggiungere il centro vaccinale in pochissimo momento. Non accalcatevi, non raggiungete i centri spontaneamente, i riservisti sono coloro che rientrano nei target di prenotazione – cioè over 80, over 75, professionisti sanitari che non si sono ancora potuti vaccinare – non chi passa di lì”.

Le dosi attese. AstraZeneca, poche defezioni

“In aprile dovremmo attendere circa 600 mila dosi complessive di vaccino”, continua Donini. Questa settimana, invece sono attese 95 mila dosi di Pfizer, 30 mila di Moderna, 19mila di AstraZeneca, 145mila in tutto. Sul vaccino di Oxford, “ricordo che ci sono ancora due lotti sequestrati. Abbiamo in dote 40mila dosi”. A proposito di AstraZeneca, a parte un picco del 10% nel giorno della ripartenza, le disdette di appuntamenti viaggiano attorno al 4% al giorno, ha spiegato la direttrice dell’assessorato alla Sanità Licia Petropulacos.

Anticipare gli over 80

Riguardo agli anziani con più di 80 anni, continua Donini, “abbiamo chiesto alle Ausl di attivarsi per anticipare le prenotazione di coloro che si sono già prenotati, e che quando lo hanno fatto sono stati spalmati fino a fine aprile o inizio maggio. Vorremmo vaccinare questa popolazione entro metà aprile. Abbiamo chiesto e ottenuto l’impegno alle Ausl di farsi carico dei soggetti più vulnerabili, con patologie gravi”. Gli over 80 non devono tornare in farmacia: saranno le Ausl a contattarli per anticipare eventualmente l’appuntamento.

La situazione dei contagi

Oggi i nuovi contagi sono 1.578 su 20.994 tamponi. I deceduti sono 57, 5 in più gli ingressi in terapia intensiva. “La curva dei contagi si sta stabilizzando, su livelli abbastanza alti. L’Rt venerdì scorso era 1.18, dai in nostro possesso oggi viaggiamo intorno all’1. La velocità sta diminuendo. Sta diminuendo anche l’incidenza per 100 mila abitanti: su base settimanale è di 298,71, calata di 129,03 in una settimana. Resta un valore alto”. Però “non succede la stessa cosa nell’ambito dei ricoveri. La soglia è molto superiore ai livelli di guardia”.

Crollano i casi in ospedale

Crolla il contagio fra gli operatori sanitari: oggi, su 20mila persone che hanno il Covid, gli operatori contagiati sono 172, lo 0,9% dei casi. Nella settimana dal 14 al 20 dicembre, su 10mila casi, i positivi erano 733, il 7,2%. Donini dice inoltre che si sono “azzerati” i decessi nelle case per anziani.