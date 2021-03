ROMA – Duecento dosi ogni sera. È la tabella di marcia che vuole mantenere l’hub vaccinale di Fiumicino allestito da Regione Lazio, Adr e Croce Rossa, che da venerdì è il primo in Italia a restare aperto dalle 8 alle 24, con l’obiettivo di diventare operativo 24 ore su 24. Entrando nella struttura si respira un’aria particolare, surreale: anche se è calata la notte, nell’ala sinistra il personale sanitario lavora a pieno ritmo, come se fosse giorno, e c’è un via vai di persone, tra operatori sociosanitari e culturali, docenti, forze dell’ordine, vigili del fuoco, vigili di Roma capitale, venuti qui a vaccinarsi, approfittando di un orario che si concilia con i turni di lavoro.

L’accesso è consentito solo se si è nella lista inviata dalla Asl. All’ingresso un operatore chiede la carta di identità e controlla la presenza nell’elenco. Dopo qualche minuto di attesa, si viene indirizzati verso lo stand assegnato dove viene fatta l’iniezione. La procedura porta via solo qualche minuto. Applicato il cerotto, si fa una sosta di 15 minuti in un’area di attesa. In mezz’ora è tutto finito e si va a casa. Niente file e attese estenuanti. Nell’area di destra del parcheggio, si fanno ancora i tamponi ma a quest’ora è tutto spento.

A Fiumicino si somministra solo AstraZeneca ma quasi nessuno ha disdetto. “Non ho alcuna paura di vaccinarmi. A giugno ho il richiamo”, afferma una operatrice sanitaria. “Sono molto soddisfatta di come sta andando, tutto funziona, senza file e attese”. La pensa nello stesso modo un’altra operatrice: “Il giorno lavoro e la sera ho più tempo, per cui non mi è pesato dovermi spostare per venire qui, evitando, tra l’altro, anche il traffico. Sarebbe stato più complicato dover perdere un giorno di lavoro”.

“Trovo positiva l’apertura anche di sera e magari più avanti anche di notte. E penso debba essere un esempio da far seguire anche ad altri centri vaccinali” osserva un’insegnante. “Solo così si può accelerare sulla strada dell’immunità di gregge”, aggiunge una sua collega.

Lo scoglio da superare è la scarsità di dosi, fa notare il responsabile della Croce rossa che guida l’hub, Valerio Mogini: “Finora abbiamo somministrato quasi 39 mila vaccini, dalle 600 alle duemila dosi al giorno: copriamo tutti ma potremmo farne di più se avessimo più dosi, arrivando anche a 3.500”. E intanto l’hub si è svuotato. È quasi mezzanotte: si chiude.