Il bioreattore: l’oggetto più ricercato del momento. A comprarlo oggi, il contenitore dove si producono i vaccini, si rischia di riceverlo a dicembre. La manciata di aziende che lo fabbricano nel mondo sono sommerse dagli ordini. Né va meglio per quanto riguarda i materiali necessari a far funzionare questi enormi contenitori di acciaio, usati da biotech e aziende farmaceutiche per incubare e far proliferare le cellule.

I bioreattori della multinazionale Gsk, a Rosia vicino a Siena, contengono batteri che producono proteine da usare per i vaccini contro il meningococco. Riconvertirli al coronavirus, spiega l’azienda, non sarebbe semplice. Per passare da un prodotto all’altro infatti il lavaggio deve essere così radicale da non lasciare la più piccola particella biologica sulle pareti. Tanto complicati sono i problemi di sterilità e di purificazione che molti bioreattori vengono usati solo per un singolo prodotto, nonostante il costo si aggiri tra i 700 mila euro e il milione e mezzo.

La biotech ReiThera di Castel Romano ne ha un altro in Italia, da 2mila litri di capacità, alto 4 metri. Ordinato a maggio del 2020, è stato installato a dicembre. È una sorta di culla in cui le cellule vengono nutrite, coccolate e mantenute nelle migliori condizioni possibili. In cambio, si fanno infettare dal vettore virale usato per alcuni tipi di vaccini (AstraZeneca, Johnson&Johnson, ReiThera). Al loro interno il microrganismo ingegnerizzato in laboratorio si replica. Da ogni particella virale, nel giro di 48-72 ore, se ne ottengono fra 100 e 1000.

Tanta variabilità nella resa purtroppo non può essere eliminata. Il bioreattore, come un grande ventre che nutre la vita, non dà sempre risultati omogenei. Per quanto si cerchino di controllare le condizioni di coltura – nutrienti, temperatura, ph – la crescita delle cellule resta un fenomeno naturale. Il fatto che AstraZeneca lamenti rese insufficienti, o lotti di prodotto non abbastanza puri da essere usati come vaccini per l’uomo, non deve stupire. E la fretta generata dalla pandemia non aiuta, costringendo molte Big Pharma a far fatto ricorso a impianti di produzione riconvertiti in gran corsa e con poca esperienza in questo campo.

Nel bioreattore, prima dell’uso, viene inserita una sacca – le più grandi in commercio arrivano a 2mila litri, di più grandi nessuno è riuscito mai a realizzarne – con un terreno di coltura che contiene i nutrienti. La loro composizione resta top secret: chi le vende verrebbe spazzato dal mercato, se gli acquirenti imparassero a produrli da soli. In generale, tuttavia, le cellule vengono nutrite con glucosio, sali minerali, aminoacidi. La temperatura è uguale a quella corporea: 37 gradi. Delle piccole pietre porose rilasciano continuamente bollicine di ossigeno. Un’elica mantiene sempre il tutto in sospensione, permettendo anche gli scambi gassosi. In queste condizioni controllate in modo estremamente rigoroso, le cellule infettate con il vettore virale fanno crescere il nostro vaccino.

I due-tre giorni passati nel bioreattore rappresentano solo una delle fasi di produzione: a monte c’è l’ingegnerizzazione del vettore virale in laboratorio. A valle c’è tutto il lavoro per purificare il vaccino, tramite filtrazioni successive, liberando il vettore virale dai residui delle cellule in cui si sono moltiplicati. Anche qui la carenza di materiali si fa sentire, in questo momento, e i tempi non sono brevi. Ma almeno le apparecchiature sono meno rare, rispetto al grande collo di bottiglia dei bioreattori. Dotarsi di questi strumenti, oggi, non è di sicuro un’impresa facile, per non parlare della serie di minuziosi controlli cui ogni impianto viene sottoposto da parte delle autorità regolatorie, Aifa ed Ema. Ogni singolo elemento, dalle pipette dei laboratori ai tappi delle fiale, deve essere infatti controllato e validato. Ma l’esperienza della pandemia non si esaurirà presto. Vaccini realizzati con questa tecnica potrebbero tornare utili anche in futuro. Purtroppo per la nostra salute, l’acquisto di un bioreattore oggi rischia di essere un investimento che pagherà anche in futuro.