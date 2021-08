Sfiorano ormai i 75 milioni le dosi di vaccino somministrate contro il Covid in Italia. Altri 11 milioni, ormai praticamente tutte Pfizer e Moderna (AstraZeneca sta interrompendo le forniture) sono nei frigoriferi delle Regioni, pronte a essere somministrate. Le persone immunizzate con due dosi sono 36 milioni, il 66,8% dei cittadini con più di 12 anni.

La marcia dei vaccini nel nostro paese procede spedita, secondo il rapporto del venerdì del commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo. Negli ultimi giorni sono state fatte 1,4 milioni di iniezioni. Nella fascia d’età tra 12 e 15 anni il 34% dei ragazzi ha avuto almeno una dose. La percentuale è pressoché doppia fra i 16 e i 19 anni (63,6% con almeno una dose e 40% con il ciclo completato).

Restano però dei buchi importanti nella copertura. Fra gli over 80 il 91,5% è vaccinato completamente. E’ una percentuale alta, ma è ormai ferma da mesi e indica che proprio nella categoria dei più fragili si è raggiunto un plateau. In questo gruppo in cui il coronavirus ha una mortalità di oltre il 20%, ancora 280mila italiani non hanno avuto nemmeno una dose.

Le percentuali sono leggermente più basse per la fascia 70-79 anni (l’87,21% di immunizzati) e per quella 60-69 anni, l’81,42%. La copertura scende progressivamente con il calare dell’età, raggiungendo il 72,97% tra i 50-59enni.

Sono poi 35.691 gli operatori sanitari senza neanche una dose, pari all’1,82% del totale. La platea complessiva è di 1.958.461 persone, di cui ha completato il ciclo il 94,42%, mentre gli altri sono in attesa del richiamo.

Restano dei buchi anche fra il personale scolastico. Mancano all’appello 186.571 persone, il 12,82% del totale Su una popolazione complessiva di 1.455.308 persone, sono 1.190.932 quelle che hanno completato il ciclo pari all’ 81,83%. Il report è stato aggiornato con i numeri richiesti da Figliuolo e le Regioni stanno man mano inviando i dati che dovranno essere, quindi, elaborati. Il dato nazionale è per questo ancora variabile.

Sicilia, Sardegna e Calabria – rispettivamente con il 54,5, il 67 e il 67,2% di persone che anno completato il ciclo vaccinale in questa categoria – restano le tre regioni con il più basso numero di immunizzazioni del personale scolastico. In altre regioni invece il dato sul personale scolastico non vaccinato è molto basso o pari a zero (in questo caso Friuli e Campania). Ma non si tratterebbe ancora di cifre definitive. Tra gli elementi variabili c’è la platea vaccinale, che cambia a seconda del numero di lavoratori di questa categoria impegnati in una determinata regione diversa dalla propria.