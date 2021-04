Un vaccino per ogni residente, tenendo realmente conto di chi effettivamente vive in una determinata regione. Come scrive Repubblica.it il commissario per l’emergenza Covid, Figliuolo, con una nuovo ordinanza cambia i criteri di distribuzione dei vaccini che da domani si baseranno sulla popolazione residente. Di fatto vengono accolte le richieste del governatore Vincenzo De Luca che su questo punto da un anno ha ingaggiato una dura battaglia con il governo.

Il presidente della Regione sostiene che i criteri di distribuzione fin qui adottati hanno penalizzato la Campania che in base al reale numero di residenti ha avuto 200 mila vaccini in meno. Aver assegnato i vaccini in base al target da coprire ha penalizzato regioni come la Campania che conta, ad esempio, meno operatori sanitari di altre parti di Italia e il maggiore numero di giovani. De Luca si è appellato anche al presidente della Repubblica Mattarella, e ha polemizzato duramente con il premier Draghi: “Con quale coscienza si possono togliere ai campani 210mila dosi di vaccino? La coscienza deve funzionare sempre, non a corrente alternata”.

Secondo l’ex sindaco di Salerno “la Campania finora ha avuto 235mila dosi in meno del Lazio, pur avendo la stessa popolazione. Ha avuto 10mila vaccini in meno dell’Emilia-Romagna, che ha 1 milione e 300mila abitanti in meno, sempre della Campania. Il nuovo commissario, il generale Figliuolo, ha comunicato che da oggi in poi intende applicare il criterio, da noi sollecitato da mesi, “un cittadino, un vaccino”. Bene, ne prendiamo atto. Ma dobbiamo ancora recuperare le centinaia di migliaia di dosi di vaccino in meno che non abbiamo avuto nei tre mesi che abbiamo alle nostre spalle”.

Con i nuovi criteri, da domani 15 aprile, come scrive Repubblica.it, le regole cambiano: si ritorna al criterio della redistribuzione tenendo conto della popolazione residente ma anche di quella assistita dai servizi sanitari locali. Chi vive in un’altra regione per motivi di studio o lavoro otterrà il vaccino lì solo se è ha spostato il domicilio e il medico di famiglia. A spingere per il cambiamento di criteri di distribuzione il fatto che la campagna destinata agli over 80 è ormai a buon punto e che ci sono scorte di AstraZeneca da poter somministrare alla fascia di età che va da 60 a 79 anni. Da domani le Regioni con più giovani torneranno ad avere più vaccini rispetto a quelle con più anziani che fino ad ora sono state favorite.