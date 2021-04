PARIGI – Sei mesi di pausa tra una prima iniezione e l’altra per i vaccini Pfizer e Moderna. È la nuova raccomandazione dell’Accademia di Medicina francese. Il governo di Parigi ha già annunciato domenica scorsa lo slittamento da 28 a 42 giorni per il richiamo dei sieri a base di Rna, guadagnando così 1,8 milioni di dosi per vaccinare nuove persone entro metà maggio. Ora l’Accademia chiede di spingere all’estremo questo approccio in modo da accelerare di più il piano vaccinale nelle prossime settimane.

Il caso

“La sfida principale per superare l’attuale crisi sanitaria è l’acquisizione di un’immunità collettiva sufficiente per controllare la circolazione del virus e allentare le misure di restrizioni” osserva l’Accademia, ricordando che la lentezza della vaccinazione aumenta il rischio di far apparire nuovi varianti nei prossimi mesi. I membri dell’Accademia ricordano che una singola dose di un vaccino a Rna “conferisce rapidamente una protezione molto alta” e citano un recente studio americano che mostra un tasso di protezione dell’80% due settimane dopo la prima iniezione.

Un periodo di tempo più lungo tra le due dosi, osservano gli esperti dell’Accademia, “permetterebbe di raggiungere l’immunità di gregge molto più rapidamente con lo stesso numero di dosi, garantendo una protezione individuale soddisfacente”. Sulla base di questi elementi, l’Accademia raccomanda il richiamo solo dopo 6 mesi per le persone con meno di 55 anni e senza patologie a rischio. I membri dell’organo consultivo suggeriscono anche di non vaccinare le persone contagiate dal Covid prima di 6 mesi dopo l’ultimo tampone molecolare positivo.

L’Accademia di Medicina mantiene una certa indipendenza da quando è cominciata la crisi del Covid. Può rispondere alle domande del governo, ma emette anche raccomandazioni che vanno contro la politica ufficiale. Il governo non si è ancora pronunciato sull’idea di aspettare 6 mesi per il richiamo dei vaccini Pfizer e Moderna. In Francia il tasso di adulti che hanno ricevuto almeno una prima dose è del 18%. Il Paese è in lockdown da inizio aprile e il governo sta cominciando a pensare alle riaperture: si comincerà con le scuole materne ed elementari il 26 aprile e il 3 maggio per medie e licei. Dal 15 maggio potrebbero tornare in attività bar, ristoranti negli spazi all’aperto.