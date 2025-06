Vaccini in Campania: solo il 50% copertura meningococco B

In Campania, la copertura vaccinale contro il meningococco B per i bambini nati nel 2021 è solo del 50%, ben al di sotto della media nazionale dell’80% e del 95% auspicato dal Ministero della Salute. Antonio D’Avino, presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), sottolinea l’urgenza di migliorare le strategie vaccinali regionali, in accordo con gli obiettivi del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023-2025.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com