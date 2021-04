Nuove i primi passi la campagna vaccinale di Stellantis. Il gruppo, che in Italia conta oltre 50mila dipendenti, invierà domani una comunicazione agli addetti della casa automobilistica nata dal matrimonio tra Fca e Psa per capire chi sia potenzialmente interessato a farsi vaccinare in aree messe a disposizione dall’azienda.

“In questa fase cruciale per il superamento della pandemia in corso – si legge nella comunicazione – come gruppo Stellantis stiamo valutando la possibilità di supportare il Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti Covid 19 promosso dagli enti governativi, attraverso la messa a disposizione, nell’ambito dell’iniziativa di sanità pubblica in atto, di spazi e di strutture aziendali per realizzare punti di vaccinazione aggiuntivi rispetto a quelli attivati dal sistema sanitario nazionale: ciò al fine di operare sinergicamente con l’autorità commissariale impegnata nell’attività emergenziale”. Stellantis vuole proima di tutto capire quante siano le preadesioni a livello numerico, anche per valutare, se ci sarà la possibilità di farlo, come tarare la macchina organizzativa.

“La suddetta valutazione deve necessariamente tener conto di quale sia, in termini numerici, la popolazione dei dipendenti del gruppo che potrebbe essere interessata ad eseguire tale vaccinazione presso un eventuale sito aziendale – si legge – a tal fine ti invitiamo a segnalare il tuo eventuale interesse entro il 7 maggio attraverso il portale oppure recandoti presso la tua sala medica di riferimento”. Probabile che oltre ai dipendenti, se si aprirà la fase di vaccinazione “delegata” alle aziende, possano passare degli hub anche i familiari.

Stellantis si candida così a essere tra le prime grandi aziende ad aprire aree vaccinali negli stabilimenti e negli uffici, da Mirafiori a Melfi, per immunizzare dipendenti e non solo. Segno che la campagna potrebbe entrare in una nuova fase. Nelle prossime settimane, se arriveranno le fiale necessarie, si potrebbe quindi accelerare con le vaccinazioni nei posti di lavoro.