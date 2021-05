L’obiettivo era e resta sfondare la quota delle 93 mila somministrazioni entro il 13 maggio. Il che, in una regione come il Friuli Venezia Giulia, corrisponde a una media di 9.300 dosi al giorno. Troppe, a giudicare dal rallentamento che la campagna vaccinale ha registrato nelle ultime settimane. E cioè da quando, allargata la platea degli aventi diritto, la popolazione ha cominciato a tirare il freno a mano. Condizionati dalle voci sulla minore efficacia e, soprattutto, su una presunta pericolosità di AstraZeneca, molti di coloro che rientrano nelle fasce d’età compresa tra i 70 e i 79 anni e, ancor di più, tra i 60 e i 69 anni e tra gli under 60 con patologie croniche hanno preferito non rispondere alla chiamata.

Con il risultato di spezzare il ritmo delle iniezioni, proprio nel momento in cui, con quasi 100 mila dosi custodite negli hub, c’è maggiore disponibilità di vaccini. E allora, falliti anche gli appelli al buon senso, al presidente della Regione, il leghista Massimiliano Fedriga, dallo scorso 9 aprile anche alla guida della Conferenza delle Regioni, non è rimasto che dribblare l’ostacolo, aprendo le prenotazioni alla fascia 55-59 anni. Si parte lunedì e l’auspicio è di compensare così i vuoti determinati dai più anziani. A martedì, le adesioni tra i settantenni e i sessantenni erano ferme rispettivamente al 74 e al 62 per cento della potenziale platea. Un peccato, per una regione che nella prima settimana aveva superato i target indicati dal Governo e che, come ricorda l’assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi, può contare su una buona disponibilità di vaccini e su una capacità di somministrarli a un numero elevato di persone. Intanto, però con 442.618 dosi iniettate, pari all’83,6 per cento di quelle consegnate, il Fvg occupa una delle posizioni più basse della graduatoria nazionale. Per colmare il gap e fare schizzare la media giornaliera dalle attuali 7 mila iniezioni a un picco di oltre 12 mila, Fedriga tenterà un ulteriore jolly: anticipare di una settimana l’appuntamento di chi ha già prenotato la prima dose.