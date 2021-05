La campagna di copertura parte e le richieste sono subito tantissime ma alla festa manca quello che potrebbe essere l’invitato chiave. Cioè il vaccino di AstraZeneca. Questa settimana tutte le Regioni stanno aprendo alle somministrazioni ai cinquantenni, la fascia di età più attiva di quelle protette fino ad ora, che vuole mettersi in sicurezza anche in vista delle vacanze estive. Ministero, Consiglio superiore di sanità e Aifa hanno però suggerito l’utilizzo del medicinale di AstraZeneca dai 60 anni in su, dopo lo stop alle somministrazioni per alcuni casi sospetti di reazione avversa di tipo trombotico. E così le tante dosi inutilizzate di quel vaccino non si possono utilizzare per chi ha da 50 a 59 anni.

La spinta per un dietrofront due mesi dopo

La struttura commissariale per l’emergenza, guidata dal generale Francesco Figliuolo, sta facendo pressioni sul ministero della Salute perché dia il via libera al cambiamento ma i tecnici non hanno ancora trovato l’accordo. Non sono tutti convinti di aprire e così il dilemma AstraZeneca va avanti. Si tratterebbe di sconfessare quanto sostenuto il 18 di marzo, cioè il suggerimento agli over 60. I casi di sospette reazioni avverse sono rarissimi, comunque, e in particolare sembrano riguardare maggiormente le donne più giovani, tra i 30 e i 40 anni. Detto questo l’Ema, l’agenzia del farmaco europea, a suo tempo non ha dato alcun tipo di limitazione per età all’utilizzo di AstraZeneca. Non lo ha fatto nemmeno la Cts, Commissione tecnico scientifica, di Aifa, cioè l’organo che si occupa dell’approvazione dei farmaci. Sono stati ministero, Consiglio superiore di sanità (cioè il presidente Franco Locatelli) e Nicola Magrini, direttore di Aifa, a suggerire il vaccino solo a chi ha più di 60 anni, prendendo una decisione simile a quella di altri Paesi europei.

Le scorte in magazzino

In alcune Regioni, in particolare al Sud, ci sono centinaia di migliaia di vaccini AstraZeneca non utilizzati. Molti infatti li evitano e piuttosto che farli rimangono scoperti. Il problema si profila anche nel Lazio, dove praticamente è stata data la possibilità ai cittadini di scegliere cosa farsi somministrare perché si è deciso di creare hub dove viene utilizzato un solo tipo di vaccino. Basta prenotarsi in quel centro per avere il farmaco che si preferisce, prevalentemente Pfizer e Moderna. Al Nord invece ci sono molti meno problemi e anzi alcuni presidenti hanno chiesto che gli vengano consegnate le fiale delle Regioni che hanno i magazzini ancora pieni. Il generale Figliuolo ha detto che non si può fare anche se ha aperto allo spostamento di alcune dosi dalla Sicilia alla Puglia.

La corsa dei Lombardi

E alle 10.15 di questa mattina avevano già superato quota 500mila le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 dei cinquantenni in Lombardia. Si tratta di un terzo della popolazione di quell’età. “La lombardia corre. Adesione straordinaria. Servono più vaccini”, ha scritto su twitter il presidente Attilio Fontana.