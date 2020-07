Il percorso di attuazione della legge Lorenzin sulle vaccinazioni obbligatorie per la frequenza a scuola “appare ancora non completato, in particolare per gli aspetti cruciali per consentire una oggettiva valutazione dei suoi effetti e suggerire eventuali modificazioni“. In particolare “non risulta ancora pienamente funzionante l’anagrafe nazionale vaccini, istituita proprio per consentire il monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi vaccinali”. Lo sottolinea il nucleo strategico del Nitag, il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, in una raccomandazione al Governo in vista della prossima scadenza di valutazione prevista, dopo 3 anni, dalla stessa legge del 31 luglio 2017.

