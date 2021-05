Verifiche sono in corso sui dipendenti di almeno cinque Comuni baresi ai quali il vaccino anti-Covid potrebbe essere stato somministrato senza che fossero inseriti in categorie prioritarie. Il nuovo capitolo nella saga dei vaccini è ancora tutto da scrivere, anche se il lavoro degli ispettori del Nirs, il Nucleo della Regione, sta facendo emergere l’esistenza di possibili irregolarità anche nelle fasi più recenti della campagna. Gli accertamenti procedono sul doppio binario: da un lato quelli penali disposti dalla Procura e affidati ai carabinieri del Nas, dall’altro quelli amministrativi coo il Nirs dell’avvocato Antonio La Scala.

Nell’ambito dei primi sono già state interrogate 27 persone indagate e altre 26 saranno ascoltate il 10 maggio dal pm Baldo Pisani, dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli e dal vicario Roberto Rossi. I reati ipotizzati: false dichiarazioni sulle qualità personali, truffa, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, falso ideologico e falso in documenti informatici. Le contestazioni sono formulate in concorso con persone da identificare.

L’attenzione dopo i primi interrogatori si sposta anche sulla Asl, considerato che tutti gli indagati hanno dichiarato di essere stati chiamati dall’Azienda sanitaria per essere vaccinati i primi di gennaio. Sono stati inseriti nella categoria ” operatori sanitari” ma in alcuni casi si trattava di imprenditori (Domenico De Bartolomeo e Nicola Canonico, che avevano in appalto servizi ospedalieri), un sindaco (Raimondo Innamorato di Noicattaro), dipendenti di studi medici. In relazione a questi ultimi è da capire perché siano stati chiamati quando le dosi erano riservate a ospedalieri e Rsa.

Per i Comuni sembra assodato che irregolarità siano avvenute a Triggiano, dove è stata denunciata la presenza della moglie del sindaco nell’hub vaccinale. Ma gli accertamenti riguardano anche Santeramo, Noicattaro, Altamura, Acquaviva delle Fonti e Monopoli. Un capitolo riguarda le vaccinazioni di Pasqua e Pasquetta a caregiver e conviventi dei fragili. Tra coloro che si sono presentati ci sono anche molte persone che non hanno la stessa residenza del disabile indicato (e quindi non sono conviventi) né quest’ultimo ha i requisiti della legge 104 art. 3 comma 3 ( invalido totale) che autorizzano l’accompagnamento.