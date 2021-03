Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ribadisce, anche dalla Fiera di Messina, lo scadenzario degli arrivi dei vaccini: “Arriveranno nella settimana che va dal 29 marzo al 3 aprile, perché il trimestre finisce in quella settimana, oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi di Moderna e oltre 1 milione 300 mila di Astrazeneca”, sottolineando che “non esiste alcuna disparità tra le Regioni”.

Verso l’obbligo vaccinale dei sanitari

Si stringono i tempi sulle nuove misure sui vaccini, a partire dall’obbligo per il personale sanitario che finora ha rifiutato l’immunizzazione e dal cosidetto scudo per chi somministra le dosi. Le nuove misure dovrebbero rientrare nel prossimo decreto Covid, allo studio del governo e sul quale è atteso il confronto in Consiglio dei ministri ad inizio settimana.

L’obbligo sarebbe limitato al personale a diretto contatto con i pazienti, ed è forte dell’ancoraggio giuridico delle pronunce della Consulta in materia. Con lo “scudo”, si intende tutelare dai processi chi somministra i vaccini, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave, sul punto c’è però il nodo dell’eventuale iscrizione nel registro degli indagati, da parte delle procure, come atto dovuto.