“Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato; questo bisogna fare”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, opite a ‘Che Tempo che fa’, dopo le polemiche che in queste settimane sono nate sugli episodi registrati nei centri di vaccinazione. Il generale incaricato dal premier Draghi di predisporre a dare attuazione al piano vaccinazioni ha sottolineato anche l’importanza di vaccinare le persone che assistono i più fragili. “Sarebbe delittuoso non vaccinare tutori e i caregiver, i badanti per dirla in italiano”. “Si sta capendo ora che è il momento della svolta o perderemo tutto. Noi lo dobbiamo alle nostre radici, ai nostri anziani”, le sue parole.

Il problema dei caregiver delle persone con disabilità “è stato recepito – ha spiegato – e devono essere vaccinati i genitori, i tutori e i caregiver, i badanti, ovvero chi si occupa di queste persone, sarebbe delittuoso non farlo. A fine mese – ha assicurato poi – arriveremo a 15 milioni di dosi di vaccini, nel prossimo trimestre ne avremo 52 milioni, nel terzo 84 milioni di dosi. C’è stata una forte azione del presidente Draghi sui vertici delle case farmaceutiche, ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati. Ad aprile inizierà ad arrivare Johnson e Johnson, un vaccino monodose, con circa 25 milioni di dosi nel secondo trimestre, che è come averne 50 milioni”.

“Ci sarà un momento in cui, quando i vaccini arriveranno in massa, si potrà fare ‘fuoco con tutte le polveri’ – ha detto il generale – noi satureremo tutti i centri, tutti i punti: ci si presenterà e ci si vaccina e si chiuderà la partita”. D’altronde, “la situazione è questa: dobbiamo accelerare. Dobbiamo fare il cambio di passo e raggiungere le 500mila vaccinazione al giorno per poter far sì che entro settembre si arrivi ad almeno l’80% degli italiani vaccinati”.