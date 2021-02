Diciassette milioni di vaccini, 66 casi di reazioni anafilattiche negli Usa. Tutte si sono risolte bene, anche se 32 persone hanno avuto bisogno del ricovero. Il bilancio della campagna di immunizzazione contro il coronavirus, tra metà dicembre e metà gennaio negli Stati Uniti, è chiaro: “Considerata la mortalità del Covid, i benefici della vaccinazione superano di molto i rischi di anafilassi” scrive il rapporto sugli effetti avversi dei vaccini pubblicato dai Cdc (Centers for disease control) sulla rivista Jama, Journal of the American Medical Association.

Ma il pericolo non è nullo. “Tutti i centri che somministrano i vaccini devono avere personale addestrato e presidi per trattare le emergenze” prosegue lo studio. In caso di anafilassi, i pazienti ricevono immediatamente adrenalina per bloccare la reazione esagerata del sistema immunitario. “Sono comunque numeri bassi, rassicuranti. Inferiori anche a molti farmaci usati normalmente” sottolinea Eleonora Nucera, responsabile del servizio di allergologia e vaccinazione del Policlinico Gemelli di Roma. Gli altri effetti collaterali registrati, dalla febbre al dolore nel punto dell’iniezione, sono tutti meno preoccupanti rispetto alle anafilassi, che sono state quasi tutte concentrate alla somministrazione della prima dose.

In Italia il rapporto sulla farmacovigilanza pubblicato il 26 gennaio dall’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), parla di 13 casi di anafilassi dopo un milione e mezzo di iniezioni. Tutti i dati si riferiscono ai due vaccini a Rna messaggero (Pfizer-BioNTech e Moderna) i primi a essere usati a partire da metà dicembre negli Usa e dal 27 dicembre in Italia. Sono forse i vaccini più critici, perché la molecola di Rna, per essere somministrata, deve essere inserita in una nanoparticella lipidica: una piccola capsula di un materiale grasso simile al colesterolo. Pur essendo un grasso molto simile a quello che circola nel nostro corpo, questo elemento ha dimostrato di disturbare un po’ il sistema immunitario, scatenando a volte reazioni allergiche eccessive. Si stanno studiando materiali migliori per risolvere il problema, visto che i vaccini a Rna si stanno dimostrando efficaci e verranno usati in futuro anche per altre malattie.

I casi di anafilassi riportati dai Cdc tra il 14 dicembre 2020 e il 18 gennaio 2021 sono stati dunque 66: 47 per Pfizer (dopo 9,9 milioni di dosi somministrate) e 19 per Moderna (dopo 7,6 milioni di dosi). Il rapporto è stato di 4,7 per milione di iniezioni nel caso di Pfizer e 2,5 nel caso di Moderna. Le reazioni si sono manifestate sulla pelle, con orticaria ed eruzioni cutanee, ma anche, nei casi più gravi, con difficoltà respiratoria. I sintomi sono comparsi spesso entro un quarto d’ora dall’iniezione, ma in alcuni casi entro mezz’ora. E’ il motivo per cui chi sa di soffrire di reazioni allergiche viene invitato, secondo le linee guida americane, ad attendere nel centro vaccinale mezz’ora. Tutti gli altri possono andare via dopo un quarto d’ora. Alcuni casi riportati su Jama sono stati anche molto gravi. Tra i 66 pazienti con reazione anafilattica, 34 sono dovuti andare in pronto soccorso e, fra loro, 32 sono stati ricoverati, 18 in terapia intensiva, con 7 persone intubate. Nessuno però ha perso la vita e dopo pochi giorni tutto si è risolto.

Quasi tutti i casi di reazioni anafilattiche hanno riguardato le donne, con un’età media attorno ai 40 anni. Negli Usa il 94% dei casi di reazione allergica eccessiva con Pfizer si riferisce al sesso femminile. Addirittura si arriva al 100% con Moderna. In Italia dodici casi su tredici hanno coinvolto delle donne. “Non ci stupisce” prosegue Nucera. “Le donne sono molto più soggette alle allergie di ogni tipo rispetto agli uomini, soprattutto se in età fertile. Probabilmente le ragioni vanno cercate nell’assetto ormonale”.

Solo tre persone avevano una storia di allergia pregressa nel nostro paese. E anche negli Stati Uniti alcuni vaccinati sono stati sorpresi dalla reazione anafilattica (il 20% circa), non avendo avuto in passato sintomi che potessero suggerire questo rischio. “Anche questo è normale. A volte le persone predisposte alle allergie non hanno sintomi evidenti, o non vi prestano molta attenzione” spiega Nucera. “In questi giorni riceviamo molte domande dai nostri pazienti allergici che devono ricevere il vaccino. Ovviamente indichiamo di farlo. Solo in alcuni casi indicati dal medico allergologo si può seguire un trattamento preventivo per ridurre il rischio di reazione eccessiva”.