Consiglio europeo, vaccini e “la riapertura della scuola fino alla prima media”. Tre i temi principali su cui il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incentrato la conferenza stampa di oggi: il primo per fare il punto al termine del vertice che si è svolto in questi giorni in cui è intervenuto anche il presidente americano, Joe Biden. E gli altri due, vaccini e scuole, che animano il Paese in questo periodo e al centro della cabina di regia che si è svolta in mattinata in vista del nuovo decreto sulle misure anti-Covid.

I vaccini: dall’export alle sanzioni per i sanitari

“Prima l’unico requisito che autorizzasse a bloccare l’esportazione dei vaccini era che in passato non ci fosse stato il rispetto dei contratti – ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi – Siamo stati gli unici a bloccare l’export dei vaccini. Ora la Commissione Ue allarga la rete entro cui possono cadere le società che esportano. La Commissione Ue allarga i criteri”.

Sul vaccino russo Sputnik, Draghi ha precisato che “non si prevede che l’Ema si pronunci” prima di tre o quattro mesi. “Non c” ancora domanda effettuata a Ema”, dice il premier