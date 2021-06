Una conferenza stampa convocata d’urgenza “per fare chiarezza sui vaccini”. Parla da Palazzo Chigi il premier Mario Draghi per spiegare che “vaccinarsi è fondamentale. La cosa peggiore che si può fare è non vaccinarsi affatto o fare una dose sola. Chi non vuole fare la vaccinazione eterologa è libero di fare il richiamo con AstraZeneca”.

Il presidente del Consiglio ha però voluto rassicurare sul cosiddetto “cocktail di vaccini”: “La vaccinazione eterologa funziona ed anche io sono prenotato per farla”.

L’esigenza di Draghi di parlare ai cittadini, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza e al commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, è nata in seguito alle polemiche per lo stop alla somministrazione del siero di Oxford agli under 60 dopo la morte per trombosi di Camilla Canepa, diciottenne di Sestri Levante. E alla fuga dagli hub vaccinali in alcune Regioni dove le prenotazioni sono crollate.

“Bisogna cercare tutti coloro che non si sono ancora vaccinati, i cinquantenni, questa è la sfida che abbiamo noi da vincere. Non so quanti siano ma questi sono quelli che si ammalano, in maniera grave e devono essere vaccinati” ha proseguito il presidente del Consiglio.

Proprio oggi il generale Francesco Figliuolo, commissario all’emergenza Covid, aveva parlato di 2,8 milioni di over 60 che ancora non hanno ricevuto alcuna somministrazione o perché si sono sottratti volontariamente alla campagna vaccinale o perché per problemi di salute o logistici non sono stati ancora rintracciati. Lo stesso Figliuolo ha poi chiesto alle Regioni di inviare, entro il 15 luglio, i numeri esatti dei no vax, per scelta o per necessità.

Il presidente del Consiglio ha poi affrontato il tema mascherine: “Chiederò domani (19 giugno, ndr) al Comitato tecnico scientifico un parere sull’uso delle mascherine all’aperto”. Nei giorni scorsi era infatti filtrata la notizia, anticipata da Repubblica, sull’ipotesi di eliminare l’obbligo entro luglio. “Ancora però non ci sono date” ha precisato Draghi.