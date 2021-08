In Nuova Zelanda una donna è morta dopo avere ricevuto il vaccino anti Covid prodotto dalla casa farmaceutica americana Pfizer. A riportarlo la Bbc. Secondo il comitato indipendente neozelandese per il monitoraggio della sicurezza dei vaccini anti coronavirus, il Covid-19 Vaccine Independent Safety Monitoring Board, si tratta del primo decesso nel Paese legato a questo siero.

Ufficialmente la causa della morte non è stata ancora individuata, ma secondo il comitato il decesso sarebbe stato causato “probabilmente” da miocardite, ovvero dall’infiammazione del muscolo cardiaco, tra gli effetti collaterali molto rari del vaccino.