Arriva il vaccino di Moderna e il governo sta valutando se premiare le regioni virtuose, quelle cioè che riescono a smaltire le scorte in un tempo ragionevole. Saranno 47mila le dosi in consegna, il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna destinato all’Italia. Lo stock giungerà a Roma e sarà portato all’Istituto Superiore di Sanità, per poi essere distribuito a livello locale.

Si sta valutando la possibiltà di indicare ulteriori categorie per questa prima fase della campagna di vaccinazioni anti-Covid, con la dotazione di dosi Pfizer. Oltre a medici e ospiti delle Rsa, potrebbero partire già in questi giorni – allo scopo di limitare i decessi e gli ingressi in terapia intensiva – le vaccinazioni degli anziani over 80. A seguire, tra le altre categorie, ci sarebbero i docenti.

L’appello

Il ministro Speranza interviene sul calendario vaccinale: in questa prima fase – ricorda – siamo noi a selezionare le categorie da vaccinare: medici, residenti delle Rsa. Poi partiremo con le persone che hanno più di 80 anni e andremo a scendere. Saranno le strutture del Servizio sanitario nazionale a chiamare le persone da vaccinare, ma ancora si tratta di poche categorie selezionate. La vaccinazione di massa – ha sottolineato Speranza – partirà più avanti, quando avremo a disposizione più vaccini”. E ha ribadito: “Siamo i più veloci a fare vaccinazioni ma siamo anche i più rigorosi nelle procedure e sono convinto che debba essere così”.