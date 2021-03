“Questa mattina avrei dovuto essere vaccinato, assieme ai miei collaboratori di studio. Ma ci è stato proposto il vaccino Astrazeneca e abbiamo rifiutato”.

Protagonista del gesto è l’odontoiatra Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale di Forza Italia a Albenga (Savona) e consigliere provinciale. “Sono uomo di medicina, so benissimo che ogni assunzione di medicinali comporta un rischio, per fortuna molto limitato, ma dopo quanto successo con i vaccini AstraZeneca, mi sarei aspettato uno stop per approfondire la situazione. Alcune regioni hanno bloccato le vaccinazioni con Astrazeneca, non solo per il lotto incriminato, ma tutti i lotti: mi sarei aspettato una decisione simile anche da parte della nostra Asl. Sono veramente amareggiato, per non dire di peggio: con i miei collaboratori ci rimettiamo in fila per il vaccino, ma non l’Astrazeneca”.