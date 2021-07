La combinazione di vaccini anti-Covid diversi in una sola persona garantisce una protezione più alta rispetto alle due dosi di un solo vaccino, ma sugli effetti collaterali le incertezze sono molte. Lo evidenzia un’analisi pubblicata su Nature.com. In particolare «sono sempre più numerosi gli studi che supportano l’idea che la vaccinazione eterologa, con una dose di AstraZeneca e una di Pfizer, inneschi una risposta immunitaria simile o addirittura più forte di due dosi dello stesso vaccino». E «nessuno studio ha ancora riportato gravi effetti collaterali» dal cosiddetto mix and match, anche perchè condotto su campioni di pazienti ristretti. Tuttavia «gli scienziati chiedono risposte ancora più precise sull’efficacia nel mondo reale e sulle controindicazioni».

Longform

Tre studi sulla risposta immunitaria

A stimolare i lavori di ricerca “sull’effetto copertura” dei vaccini anti-Covid è stato il caso AstraZeneca, in particolare le preoccupazioni sulla sicurezza del prodotto sviluppato dall’Università di Oxford e dalla società farmaceutica AstraZeneca di Cambridge, entrambe nel Regno Unito. Il vaccino è stato associato a rari casi di una condizione di coagulazione del sangue (trombosi con trombocitopenia) e, nel marzo scorso, alcuni Paesi europei hanno deciso di interromperne l’uso per alcuni gruppi di persone, lasciando molti a metà vaccinazione. Ne sono nati almeno tre studi recenti: il CombiVacS, condotto di ricercatori dell’Istituto sanitario Carlos III di Madrid e pubblicato su Lancet; il Com-Cov, dall’Università di Oxford e un terzo condotto da ricercatori della Saarland University di Homburg, in Germania. Tutti hanno dimostrato che l’eterologa suscita un’ottima risposta immunitaria.

Dall’1 al 5% di protezione in più

A confermare lo stesso concetto è Fausto Baldanti, virologo, responsabile del Laboratorio di Virologia Molecolare del policlinico San Matteo di Pavia. Che aggiunge qualcosa in più: «Dubbi sull’efficacia del mix di vaccini non ce ne sono. Anzi, sembra che le combinazioni eterologhe siano anche più efficaci, parlo dall’1-5% in più delle due uniche. Passare dal 90 al 95%, forse non è un passo determinante, ma comunque è una buona notizia e conferma quello che attendevamo».

La scoperta di Madrid

Nel maggio scorso, i ricercatori dell’Istituto sanitario Carlos III di Madrid hanno annunciato i risultati dello studio CombiVacS. In pratica è stata riscontrata una forte risposta immunitaria nelle persone a cui era stato somministrato il vaccino sviluppato dalla società farmaceutica Pfizer di New York, e dalla BioNTech a Mainz, in Germania, ma 8-12 settimane dopo aver ricevuto una dose del vaccino AstraZeneca. Non c’è stato un confronto diretto con le persone che avevano fatto due dosi dello stesso vaccino, ma gli autori hanno scoperto che nei test di laboratorio, chi aveva ricevuto il mix di vaccini ha prodotto 37 volte più anticorpi neutralizzanti SARS-CoV-2 e 4 volte più SARS (cellule immunitarie specifiche per il CoV-2, chiamate cellule T)rispetto chi si era sottoposto ad AstraZeneca.

La conferma di Berlino e Homburg

L’ospedale universitario Charité di Berlino non è stato da meno con il suo lavoro: ha esaminato 340 operatori sanitari a cui erano state inoculate due dosi di Pfizer o un’iniezione iniziale di AstraZeneca, seguita da una di Pfizer. Entrambi i regimi hanno innescato una risposta immunitaria che includeva anticorpi neutralizzanti e cellule T2.

Il terzo studio, condotto da ricercatori della Saarland University di Homburg, in Germania, ha scoperto che il regime misto era più efficace nel suscitare una risposta immunitaria rispetto a due iniezioni Oxford-AstraZeneca. Era anche buono quanto o meglio di due colpi di Pfizer.

L’ultimo è quello del 25 giugno scorso, avviato nel Regno Unito. Il team che si è occupato della sperimentazione Com-COV, ha pubblicato una prestampa online che mostrava che una buona risposta immunitaria risultava indipendentemente dall’ordine in cui erano stati somministrati i due vaccini.

Quanto cambia la risposta immunitaria?

Ma la vaccinazione eterologa disegna un quadro sfumato sull’entità e i tipi di risposta immunitaria che la combinazione di vaccini produce. AstraZeneca, ad esempio, utilizza un virus innocuo chiamato adenovirus per trasportare materiale genetico da SARS-CoV-2 nelle cellule. I vaccini che ricorrono a questa tecnologia inducono forti risposte dei linfociti T, evidenzia lo studio di Berlino, mentre i vaccini che utilizzano l’RNA messaggero, come Pfizer, si sono dimostrati “eccezionalmente buoni” nell’indurre alti livelli di anticorpi.

La ricerca del SaarlandSester rivela che alti livelli di anticorpi dopo la seconda iniezione sono un indicatore che l’approccio combinato funziona. “Gli anticorpi neutralizzanti sono probabilmente un buon surrogato per prevederne l’efficacia”, spiegano i ricercatori, perché aiutano a prevenire l’infezione virale. Ma le cellule T, in particolare le cellule T “killer” che trasportano una proteina chiamata CD8, proteggono dalle malattie gravi uccidendo le cellule che sono già state infettate.

Nello studio Com-COV, infine, la risposta anticorpale più alta è stata nelle persone che hanno ricevuto le due dosi standard di Pfizer, ma la risposta è stata quasi altrettanto elevata nella combinazione AstraZeneca-Pfizer. Inoltre, questo mix ha anche avuto la migliore risposta dei linfociti T: più del doppio di quella delle due dosi Pfizer-BioNTech. Mescolare un vaccino a mRNA e uno a base di adenovirus potrebbe quindi fornire “il meglio delle due singole soluzioni”.

«Indagini limitate»

Questi studi bastano per tracciare una regola generale? Per gli esperti non ancora perchè «si tratta di lavori sottodimensionati, troppo ristretti per testare l’efficacia delle combinazioni di vaccini contro il Covid-19». «Finché non si dispone di studi a lungo termine o di follow-up con calcoli di efficacia, è difficile dire quale siano il livello o la durata della protezione – sottolinea Baldanti –. Un’altra limitazione dei lavori svolti è che non esiste un modo semplice per confrontare diverse combinazioni tra gli studi. I lavori sull’efficacia su larga scala stanno diventando più difficili perché, man mano che i tassi di infezione diminuiscono, il numero di persone preso in esame da uno studio deve aumentare per rilevare eventuali differenze nei tassi di infezione e malattia». Questo è uno dei motivi per cui sono in corso sforzi per determinare un «correlato di protezione», un livello definito di risposta immunitaria che conferisca protezione contro infezioni e malattie.

L’interrogativo “effetti collaterali”

«Se dubbi sull’efficacia del mix di vaccini sono tutto sommato limitati, non si può dire altrettanto rispetto alla loro tossicità. Perchè di studi su questo aspetto non ne sono stati fatti», prosegue Baldanti. I lavori condotti fino ad oggi non hanno riportato gravi effetti collaterali, ma si tratta di indagini troppo limitate nel numero di pazienti coinvolti. Qualche esempio: nello studio Com-COV, la miscelazione dei vaccini ha suscitato più effetti collaterali rispetto alla somministrazione di due dosi dello stesso vaccino, secondo i dati preliminari rilasciati a maggio; questo però non è il caso degli studi Charité e Saarland o CombiVacS, dove gli effetti collaterali non erano peggiori di quelli di due dosi dello stesso vaccino.

«Su questo aspetto può influire probabilmente anche l’intervallo tra le dosi», dice Baldanti. I partecipanti al Com-COV, infatti, hanno ricevuto la seconda iniezione quattro settimane dopo la dose iniziale, mentre i pazienti esaminati dagli studi tedeschi hanno avuto almeno nove settimane di intervallo. Infine, alcuni tra i pazienti reclutati per Com-COV hanno ricevuto dosi a un intervallo più lungo. I risultati si vedranno a giorni.

Il calcolo delle probabilità sulle reazioni

Gli studi finora hanno arruolato solo poche centinaia di persone. Ciò significa che sono troppo limitati per rilevare eventi rari come le condizioni di coagulazione, che secondo le stime attuali si verificano in circa una persona su 50.000 dopo la prima dose di vaccino AstraZeneca e in meno di 1 su 1,7 milioni dopo la seconda. Cosa che vale anche per Johnson & Johnson. «Nei piccoli studi non si evidenzia un effetto collaterale uno su 1.000, figuriamoci uno su 50.000», conclude Baldanti.

Mix contro la carenza di vaccini

Ma la combinazione tra vaccini diversi potrebbe essere d’aiuto anche nella situazione, non tanto remota, di un eventuale blocco delle forniture a causa di problemi di approvvigionamento. Perchè “Se si presentasse una carenza globale di un particolare vaccino, piuttosto che interrompere il programma di vaccinazione, così potrebbe continuare – sottolineano gli esperti –. Se l’opzione fosse ottenere un programma misto o nessuna seconda dose, allora è sicuro che si sceglierebbe il programma misto”.

Lo studio Com-COV ha già iniziato a testare altri vaccini in persone che hanno ricevuto un’iniezione iniziale di AstraZeneca o Pfizer. Una combinazione include il vaccino a base di proteine, ancora da approvare, sviluppato dalla società farmaceutica Novavax a Gaithersburg, nel Maryland. Un altro utilizza il vaccino mRNA di Moderna, a Cambridge, nel Massachusetts. Nelle Filippine, uno studio che combina il vaccino a virus inattivato CoronaVac, sviluppato dalla società Sinovac di Pechino, con gli altri sei vaccini approvati nel Paese, sarà portato avanti fino a novembre 2022. Infine, uno studio di AstraZeneca e del Gamaleya Research Institute di Mosca sta testando il mix composto da AstraZeneca e di Sputnik V basato sull’adenovirus di Gamaleya. Anche in questo caso bisognerà attendere conoscerne l’esito.