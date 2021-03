«Se ci possiamo fidare del vaccino AstraZeneca? È sicuro ed efficace». La risposta di Mario Melazzini, ex presidente e direttore generale di Aifa, attuale amministratore delegato di Maugeri, arriva in un momento di estrema tensione sul siero prodotto dall’azienda anglo-svedese. Siero promosso da Ema dopo uno stop and go che ha fatto traballare la fiducia nel vaccino in questione, con più di metà di francesi, tedeschi e spagnoli che hanno iniziato a considerarlo poco sicuro, una percentuale che scende al 43% tra gli italiani (lo afferma un sondaggio di YouGov e condotto su 7mila persone nei principali paesi dell’Ue tra il 12 e il 18 marzo). «Il vaccino è sicuro ed efficace. Non ci sono evidenze di un rischio generale di eventi tromboembolici. Ma su alcuni eventi rari servono ulteriori studi», ha detto Ema. E Melazzini non si discosta da questa convinzione.

Professore, innanzitutto di che vaccino stiamo parlando?

«È un vaccino destinato a prevenire la malattia da Coronavirus nelle persone dai 18 anni in su. È progettato per preparare il sistema immunitario a identificare e contrastare il SARS-CoV-2. È composto da un singolo vettore ricombinante di adenovirus di scimpanzé incapace di replicarsi (ChAdOx1 – Chimpanzee Adenovirus Oxford 1) e modificato per veicolare l’informazione genetica destinata a produrre la proteina Spike del virus SARS-CoV-2».

Una tecnica già usata?

«Sì. La tecnologia del vettore virale utilizzata per questo vaccino è già stata testata con successo ed è usata per prevenire altre malattie».

Quindi ci si può fidare.

«Al 100%. Soprattutto partendo da un presupposto di fondo».

Quale?

«Nel momento in cui un’azienda farmaceutica predispone un dossier su un farmaco-vaccino per richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio , lo deposita in Ema (Agenzia Europea per i Medicinali)(negli Usa all’FDA), quel dossier deve contenere tutte le necessarie informazioni supportate da dati scientifici che permettano a chi deve valutare assumendosi la responsabilità di rilasciare l’autorizzazione per l’immissione del farmaco in commercio, il rispetto di qualità sicurezza ed efficacia del farmaco. Ema, tramite il suo CHMP ( il comitato per la valutazione dei medicinali per utilizzo umano) valutato che il rapporto costo-beneficio è tutto a favore del beneficio, esprimerà il parere favorevole sull’efficacia del vaccino. Chiaramente nel dossier vengono segnalate e descritti i potenziali eventi avversi-effetti collaterali-accorsi durante le sperimentazioni».

Cioè i cosiddetti “effetti indesiderati”?

«Esatto, perché il rischio zero non esiste».

Come si spiega quello che è successo rispetto ad AstraZeneca, ossia la segnalazione fatta dalla Germania dopo sette casi di una rara trombosi e la sospensione del vaccino anche in Italia, annullata in questi giorni dal nuovo ok Ema?

«Il farmaco viene posto in autorizzazione sulla scorta dei dati legati alla sperimentazione clinica, fatta su un numero di pazienti notevole: tra i 30 e 40mila. Nei dati scientifici presentati erano stati segnalati rarissimi casi di eventi trombotici non statisticamente significativi in quanto non diversi percentualmente rispetto alla popolazione non vaccinata. Di conseguenza il rapporto costo/beneficio restava a favore del beneficio. Faccio un esempio: in Italia nel 1958, prima della vaccinazione anti-poliomielite, nel picco massimo erano censiti 8000 casi. Ogni 100 di questi casi di malattia acuta paralitica registravamo tra i 5 e i 15 decessi. La trasmissione del virus era una prospettiva terrificante per gli effetti della malattia. Solo grazie al vaccino nel 2002 la regione Europea è stata dichiara dall’OMS libera da polio».

Se nel dossier consegnato ad Ema già erano indicati gli eventi avversi al vaccino, come si spiega allora il blocco da parte della Germania, fatto proprio poi anche dall’Italia?

«Perché dopo quel dossier sono state vaccinate milioni di persone e segnalata la presenza di nuovi eventi avversi. per la massima prudenza a tutela della sicurezza per i pazienti, vengono attivati ulteriori controlli e valutati i nuovi dati. Nel caso specifico di AtraZeneca, si è riconfermato da parte di EMA il parere positivo a favore del beneficio.

Dunque le segnalazioni possono essere fatte anche dopo che il vaccino viene messo in commercio.

«Certamente. Da quando il vaccino viene autorizzato all’immissione in commercio si attiva la farmacovigilanza per la segnalazione di eventuali eventi avversi: qualsiasi cittadino, operatore sanitario lo può segnalare o direttamente o con il proprio medico anche tramite il portale dell’Agenzia italiana del farmaco. A tale proposito Ema, a seguito della procedura di segnalazione condotta a livello europeo, ha aggiornato l’informativa su AstraZeneca con una nota ben precisa sul rischio di trombocitopenia e disturbi della coagulazione».

Quindi, nel caso di AstraZeneca, sono arrivate nuove segnalazioni. Ma, nonostante queste, i benefici prevalgono sui rischi.

«I benefici superano i rischi nonostante la presenza di casi rari di trombi associati a una piastrinopenia. E anche in quelli più rari in cui, dopo l’inoculazione, è stata segnalata la presenza di trombocitopenia con sanguinamento. Queste indicazioni portano a far sì che gli operatori sanitari abbiano tutte le informazioni necessarie a tutela dei pazienti. Fermo restando il fatto che sull’efficacia del vaccino non si discute».

E che dice rispetto alla controversia con gli Usa, che hanno imputato ad AstraZeneca di aver fornito una stima incompleta (al 79%) sui dati di efficacia del vaccino?

«Il Data and Safety Monitoring Board (comitato indipendente che supervisiona la sperimentazione) non dice che il vaccino non sia efficace. I National Institutes of Health, guidati dall’epidemiologo Anthony Fauci, hanno affermato che i dati presentati dal gruppo farmaceutico non sono obsoleti, ma devono essere aggiornati rispetto all’evoluzione della sperimentazione, effettuata anche negli Stati Uniti. Dal canto suo AstraZeneca ha comunicato che fornirà entro 48 ore tutto ciò che le è stato richiesto. Non deve essere tutto oggetto di strumentalizzazione ed è nell’interesse delle aziende fornire tutti i dati richiesti.».

Però?

«Lo ripeto. Mi sento di poter garantire che il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace».

Dobbiamo pensare che dietro a tutto ciò ci siano motivi geopolitici?

«Non perdiamo di fondo l’obiettivo. Diventa fondamentale e strategico avere un piano vaccinale efficace e operativo. Cosa che con il commissario Paolo Figliuolo sta perseguendo, perché lo sta affrontando in modo operativo, in un’ottica di pianificazione e programmazione. Certo, tutto dipende anche dalla disponibilità di un numero considerevole di vaccini. Ma presto arriverà anche Johnson & Johnson. Quanto a presunte supposizioni di congiure o complotti, direi che non ci debba essere nessun retropensiero. Va detto che, rispetto ad Ema, il vaccino di AstraZeneca è stato approvato molto in anticipo dall’Agenzia inglese per l’autorizzazione del farmaco. Di conseguenza è stato messo a disposizione prima nel Regno Unito. Il problema, semmai, è un altro».

Quale?

«L’Italia dovrà essere in grado produrre vaccini anti COVID in proprio. Non è semplice ma è questa la strategia da mettere in atto, e il governo la sta seguendo con l’interlocuzione che è in atto tra il ministro Giancarlo Giorgetti con le industrie farmaceutiche».

Quale dovrebbe essere la strategia per vaccinare presto e bene la maggior parte degli italiani?

«È un problema di sanità pubblica, dobbiamo fare massa critica. Se il ritmo va a singhiozzo a livello europeo come ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi, troveremo soluzioni alternative».

Quanti vaccini ci servono?

«Entro fine aprile non dovremmo avere problemi a disporne di un numero considerevole. Nel rispetto del piano vaccinale e della messa a disposizione da parte delle autorità, l’obiettivo è quello che entro settembre dovremmo riuscire ad immunizzare l’80% della popolazione».